যাত্রীবেশে অটোরিকশায় চড়ে নির্জন স্থানে নিয়ে চালককে হত্যা

জমি নিয়ে বিরোধের জের
যাত্রীবেশে অটোরিকশায় চড়ে নির্জন স্থানে নিয়ে চালককে হত্যা
নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক নূরুজ্জামান (৩৫) হত্যার রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার ও হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরেই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে জানিয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান।
নিহত নূরুজ্জামান উপজেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়নের পাচহার বড়বাড়ি গ্রামের মৃত মোগলচানের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন নূরুজ্জামান। পরদিন বুধবার সকালে উপজেলার আদমপুর-দুল্লী সড়কের দুল্লী সেতুর পাশে তাঁর রক্তমাখা অটোরিকশা পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করে পুলিশ। পরে সেখান থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে কচুরিপানার নিচ থেকে উদ্ধার করা হয় তাঁর লাশ। ঘটনার পর বুধবার সকালে উপজেলার রাঘবপুর গ্রামের অলি মিয়া (৩০) নামের এক আহত যুবককে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আটক করে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে নিহতের স্ত্রী শিরিন আক্তার বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন। ওই মামলায় আটক অলি মিয়াকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে অলি মিয়া জানিয়েছেন, জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরেই নূরুজ্জামানকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় আরও চারজন জড়িত। যাত্রীবেশে তাঁরা অটোরিকশায় চড়ে নির্জন স্থানে নিয়ে নূরুজ্জামানকে কুপিয়ে হত্যা করেন। হত্যায় ব্যবহৃত একটি দেশি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
কেন্দুয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিহির রঞ্জন দেব বলেন, গ্রেপ্তার অলি মিয়াকে গতকাল সন্ধ্যার আগে নেত্রকোনা আদালতে হাজির করা হয়। সেখানে তিনি ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। হত্যাকাণ্ডে জড়িত অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। তদন্তের স্বার্থে তাঁদের পরিচয় আপাতত প্রকাশ করা যাচ্ছে না। আশা করছি, অল্প সময়ের মধ্যে সবাইকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।