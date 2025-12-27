জেলা

নির্বাচনে অংশ নেবে না কাদের সিদ্দিকীর কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ

প্রতিনিধি
সখীপুর, টাঙ্গাইল
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীফাইল ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর দল কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ। দলটির পক্ষ থেকে আজ শনিবার বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রত্যাশা থেকেই কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের জন্ম। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেই ধরনের নির্বাচনী পরিবেশ এখনো সৃষ্টি হয়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, জানমালের নিরাপত্তাহীনতা এবং সবার অংশগ্রহণে সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ না থাকায় নির্বাচনে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়।’

কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম বলেন, গত ২৪ ডিসেম্বর কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ বর্ধিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী দীর্ঘদিন ধরে টাঙ্গাইলের রাজনীতিতে প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত। তিনি একাধিকবার জাতীয় সংসদ সদস্য (এমপি) নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ২০০১ সালে টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের হয়ে প্রথম এমপি নির্বাচিত হন। এর আগে তিনি ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ থেকে এমপি হয়েছিলেন। এরপর ২০০৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পরাজিত হন। ২০১৮ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে কাদের সিদ্দিকীর মেয়ে কুঁড়ি সিদ্দিকী বিএনপি জোট থেকে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করে পরাজিত হয়েছিলেন।

এবার কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তে সখীপুর ও বাসাইলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে।

সখীপুর উপজেলা কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সখীপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র সানোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ আসনে কাদের সিদ্দিকীর একটি বিশাল ভোটব্যাংক আছে। এবার আওয়ামী লীগও নেই। ফলে বিপুল ভোটে তিনি নির্বাচিত হতেন। কিন্তু দলীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে বড় কথা। আমরা দলীয় সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই।’

