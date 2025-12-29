জেলা

টেকনাফে রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে আগুন, পুড়েছে অর্ধশত বসতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
কক্সবাজার
কক্সবাজারের টেকনাফে আগুনে পুড়ছে লেদা রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির। গতকাল রাতেছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের লেদা রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে (ক্যাম্প-২৪) আগুনে পুড়ে গেছে অন্তত ৫০টি ঘর। তবে এ সময় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিটের প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় দিবাগত রাত একটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

আশ্রয়শিবিরের রোহিঙ্গা নেতা কামাল হোসেন বলেন, এফ-ব্লকের ছনখোলা নামক এলাকার একটি রোহিঙ্গা বসতি থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই তা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে অন্তত ৫০টি বসতঘর পুড়ে গেছে।

লেদা ক্যাম্পের চেয়ারম্যান (মাঝি) মোহাম্মদ আলম জানান, আশ্রয়শিবিরটিতে ৭০ হাজারের মতো রোহিঙ্গা বসবাস করে। আশ্রয়শিবিরে বাঁশ ও ত্রিপল দিয়ে নির্মাণ করা ঘরগুলো একটির সঙ্গে অন্যটি লাগানো। যার কারণে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, একটি ঘরের চুলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস কক্সবাজার স্টেশনের উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মো. মোরশেদ হোসেন বলেন, আগুনে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তের পর বলা যাবে।

আশ্রয়শিবিরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা টেকনাফ ১৬ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) অধিনায়ক মুহাম্মদ কাউছার সিকদার জানান, আলীখালী ও লেদা ক্যাম্পের মধ্যবর্তী অংশে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়ের লেদা ক্যাম্পের ইনচার্জ (সিআইসি) খানজাদা শাহরিয়ার বিন মান্নান সকালে প্রথম আলোকে বলেন, অগ্নিকাণ্ডে এফ-ব্লক ও সি(এ)-ব্লকে বেশ কিছু ঘর পুড়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ তথ্য এখনো সংগ্রহ করা হয়নি।

