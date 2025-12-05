জেলা

গণভোট আর নির্বাচন একই দিনে হলে ‘হজ-পজ’-এর সম্ভাবনা রয়েছে: শাহজাহান চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
আট দলের সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের সদস্য শাহজাহান চৌধুরী। আজ বেলা তিনটার দিকে চট্টগ্রাম নগরের লালদীঘীর ময়দানেছবি: প্রথম আলো

গণভোট আর জাতীয় নির্বাচন একই দিনে হলে ‘হজ-পজ’ (বিশৃঙ্খলা) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য শাহজাহান চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ–না ভোট কেন নির্বাচনের দিন দিতে হবে? আটদলীয় জোট দাবি করেছে পৃথক একটি দিনে হ্যাঁ–না ভোটের আয়োজন করতে হবে।’

আজ শুক্রবার নগরের লালদীঘি ময়দানে জামায়াতে ইসলামীসহ আট দলের সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতি চালুসহ আট দাবিতে এ সমাবেশ হয়। জামায়াত ছাড়া বাকি দলগুলো হলো—ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত মজলিস, নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)।

সমাবেশে চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনে জামায়াত ইসলামী মনোনীত প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরী উপদেষ্টাদের উদ্দেশে বলেন, ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে অসুবিধা কোথায়? নিশ্চয়ই নির্বাচনের ব্যাপারে আপনাদের দুরভিসন্ধি রয়েছে। তাই আজকের এই লালদীঘির সমাবেশ থেকে বলতে চাই। সারা দেশের মানুষ নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছে।’

আট দল আয়োজিত এ সমাবেশে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান, ইসলামী আন্দোলনের জ্যেষ্ঠ নায়েবে আমির সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হকসহ অন্য নেতাদের বক্তব্য দেন। সমাবেশে দেওয়া পাঁচ দাবির মধ্যে রয়েছে, জাতীয় নির্বাচনের আগে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান আদেশ) ২০২৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণভোট আয়োজন; আগামী নির্বাচনে উভয় কক্ষে পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতি চালু করা; অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা; বিগত সরকারের জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচারের দৃশ্যময়তা নিশ্চিত করা এবং স্বৈরাচারের সহযোগী জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।

