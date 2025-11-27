পটুয়াখালী-১ আসন
আলতাফ চৌধুরীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাল জেলা বিএনপি
পটুয়াখালী-১ আসন (সদর-মির্জাগঞ্জ-দুমকি) থেকে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে জেলা বিএনপি। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলা শহরের দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবাদ জানানো হয়।
গতকাল বুধবার বিকেলে সদর উপজেলায় এক নির্বাচনী সভায় আলতাফ হোসেন চৌধুরী জেলা বিএনপির কয়েকজন নেতার উদ্দেশে বলেছিলেন, ‘ওনারা ব্যাংকার দিয়ে রাজনীতি করাবে, কন্ট্রাক্টর দিয়ে নির্বাচন করাবে। গণ অধিকারের ভিপি নূরকে দিয়ে নির্বাচন করাবে। তাকে দিয়ে শুধু নির্বাচনই করাবে না, তাকে টাকাও দেবে, কিন্তু নূর রাজি হয়নি। তখন তারা রুহুল আমিন হাওলাদারকে (জাতীয় পার্টি) ধরছে। তারা আমাকে হারাতে ১০০ কোটি টাকার বাজেট করেছে।’
আলতাফ হোসেন চৌধুরীর এ বক্তব্যের প্রতিবাদে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমান (টোটন) বলেন, ‘তাঁর এসব বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাঁর এ ধরনের উক্তি জেলা বিএনপির নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের প্রতি কটূক্তিমূলক। আগামী ত্রায়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বচনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পাওয়া একজন প্রার্থী জনসমক্ষে এ ধরনের মন্তব্য করতে পারেন কি না, তা সংশ্লিষ্ট মহলের বিবেচনার জন্য রেখে দিলাম।’
সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, ‘এ ছাড়া তিনি জেলা বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, “জেলা কমিটি বাদ দেন, ওটা ফ্রিজ হয়ে গেছে, হিমাগারে চলে গেছে।” কাউন্সিলে নির্বাচিত হওয়া জেলা বিএনপির নেতৃত্বকে তিনি ডাকবেন কি না, তিনি তা পরে দেখবেন। একজন প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে জেলা বিএনপির নির্বাচিত কমিটিকে এইভাবে অবমূল্যায়ন করা সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি স্পষ্ট অসম্মান, যা তিনি পারেন না।’
সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, ‘আলতাফ হোসেন চৌধুরী দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার আগ থেকেই জেলা বিএনপি নির্বাচনী এলাকাগুলোতে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু তিনি বাসায় অবস্থান করে তাঁর নির্বাচনী কার্যক্রম চালাচ্ছেন। আর তাঁর নির্বাচনের প্রধান সমন্বয়ক বানিয়েছেন দলীয় পদবিহীন মাকসুদ আহমেদ বায়জীদ পান্নাকে, যিনি কখনোই দলের দুর্দিনে মাঠে ছিলেন না। তা ছাড়া নির্বাচনকে ঘিরে আলতাফ হোসেন চৌধুরী এখন পর্যন্ত জেলা বিএনপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বসার প্রয়োজন মনে করেননি।’
সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সভাপতি স্নেহাংশু সরকারসহ জেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, মহিলা দলের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।