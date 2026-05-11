ঈশাখাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জ
কিশোরগঞ্জে স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে ঈশাখাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। আজ সোমবার (১১ মে) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে। ক্যাম্পাসের সামনের নীলগঞ্জ সড়কেছবি: প্রথম আলো

কিশোরগঞ্জের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঈশাখাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার সকাল ১০টা থেকে ক্যাম্পাসের সামনে নীলগঞ্জ সড়কে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা।

অবরোধের সময় শিক্ষার্থীরা স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। পরে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাঁরা কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে সড়ক থেকে সরে যান।

আন্দোলনরত একাধিক শিক্ষার্থী জানান, আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় চালুর দুই বছরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস করার বাধ্যবাধকতা আছে। তবে কর্তৃপক্ষ রহস্যজনক কারণে ১৪ বছরেও স্থায়ী ক্যাম্পাস করতে পারেনি। এ কারণে ইউজিসির নিম্নমান পর্যায়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। তাই পাস করার পর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ নিয়ে পেশাগত জীবনে ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

আইন বিভাগের শিক্ষার্থী সায়েদ সুমন বলেন, অবিলম্বে স্থায়ী ক্যাম্পাস করে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার সুষ্ঠু পরিবেশ বাস্তবায়ন করতে হবে। তা না হলে শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জনসহ আরও কঠোর আন্দোলন কর্মসূচিতে যাবেন।

এ সমস্যার সমাধানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সময় চাওয়া হয়েছে জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার চৌধুরী খায়রুল হাসান বলেন, ‘আমরা তিন দিনের সময় নিয়েছি। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য দুই একর জমি কেনা হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের পরবর্তী সভায় এ বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

