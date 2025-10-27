জেলা

জামালপুরে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে ইজিবাইকের সংঘর্ষে তিনজন নিহত

প্রতিনিধি
জামালপুর
দুর্ঘটনায় ইজিবাইকটি দুমড়েমুচড়ে যায়। আজ সোমবারছবি: প্রথম আলো

জামালপুরে কাভার্ড ভ্যান ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার বেলা দুইটার দিকে জামালপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়কের সদর উপজেলার দিগপাইত এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আরও চারজন আহত হয়েছেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন সরিষাবাড়ী উপজেলার মহাদান ইউনিয়নের উচ্চগ্রাম এলাকার শরিফ আহম্মেদের স্ত্রী আরিফা আক্তার (২৮), সানাকুঁড় এলাকার হায়দার আলীর ছেলে রাশেদ মিয়া (৩০) এবং সদর উপজেলার তিতপল্লা এলাকার ময়েজ উদ্দিনের ছেলে চাঁন মিয়া (৬২)।

আহত ব্যক্তিদের প্রথমে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জামালপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়কের দিগপাইত এলাকায় একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাশেদ মিয়া মারা যান। স্থানীয় কয়েক তরুণ আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসকেরা আরিফা আক্তার ও চাঁন মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব বলেন, কাভার্ড ভ্যান ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ রয়েছে। কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

