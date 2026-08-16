সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে বিএনপির কার্যালয় লক্ষ্য করে ককটেল হামলা

সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে বিএনপির কার্যালয় লক্ষ্য করে ককটেল হামলা
সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার ভাড়াশিমলা ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয় লক্ষ্য করে ককটেল হামলার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত পৌনে একটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, মোটরসাইকেলে করে আসা কয়েকজন ব্যক্তি ভাড়াশিমলা ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয় লক্ষ্য করে পরপর কয়েকটি ককটেল ছোড়েন। বিস্ফোরণের বিকট শব্দে আশপাশের লোকজন বেরিয়ে আসেন। তখন হামলাকারীরা মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যান।
ভিডিওতে দেখা যায়, বিএনপি কার্যালয়ের সামনের অংশে আগুনে পোড়া প্লাস্টিকের মতো কিছু বস্তু ছড়িয়ে রয়েছে। লাল টেপে মোড়ানো দুটি ককটেল কার্যালয়ের সামনে পড়ে আছে।
পরে বিএনপির নেতা-কর্মীরা কার্যালয়ের সামনে দুটি অবিস্ফোরিত ককটেল পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরে ভোর চারটার দিকে ঘটনাস্থল থেকে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় দুটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করে পুলিশ।
ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কয়েকটি ভিডিওতে দেখা যায়, বিএনপি কার্যালয়ের শাটার বন্ধ। সামনের অংশে আগুনে পোড়া প্লাস্টিকের মতো কিছু বস্তু ছড়িয়ে রয়েছে। লাল টেপে মোড়ানো দুটি ককটেল কার্যালয়ের সামনে পড়ে আছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও বিএনপির নেতা-কর্মীদেরও দেখা যায়।
ভাড়াশিমলা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা বলেন, গতকাল রাত ১১টার দিকে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও অন্য নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তিনি কার্যালয় থেকে বের হয়ে যান। বাড়িতে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ার পর হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পান। এর পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিএনপির একজন কর্মী ফোন করে তাঁকে কার্যালয়ে যেতে বলেন।
সোহেল রানা বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত কার্যালয়ে যান তিনি। গিয়ে দেখেন কার্যালয়ের সামনে দুটি ককটেল পড়ে আছে। আশপাশে আরও কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের আলামত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।
ঘটনার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।শেখ এবাদুল ইসলাম , উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক
ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায় স্থানীয় এক বাসিন্দা বলছেন, তিনি পাশের বাজারের একটি চায়ের দোকানে ছিলেন। দোকান বন্ধ করার সময় হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পান। তখন তাঁর মুঠোফোনে সময় রাত ১২টা ৫৬ মিনিট দেখাচ্ছিল। শব্দের পর তিনি মোটরসাইকেলে করে দুজনকে দ্রুত ওই এলাকা থেকে চলে যেতে দেখেন।
কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক শেখ এবাদুল ইসলাম বলেন, ‘রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ ধরনের হামলা কোনোভাবেই কাম্য নয়। ঘটনার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।’
কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, মধ্যরাতে ভাড়াশিমলা ইউনিয়ন বিএনপি কার্যালয়ে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পরে ভোর চারটার দিকে ঘটনাস্থল থেকে দুটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে একটির ওপরের অংশ কিছুটা খোলা ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়েছে।