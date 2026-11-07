এক মাসেও সন্ধান নেই মালিকের, কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ফেরত দিতে পোশাকশ্রমিকের মাইকিং

এক মাসেও সন্ধান নেই মালিকের, কুড়িয়ে পাওয়া টাকা ফেরত দিতে পোশাকশ্রমিকের মাইকিং
এক মাস আগে বিকেলে কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে সড়কে বেশ কিছু টাকা পড়ে থাকতে দেখেন পোশাকশ্রমিক কবির মিয়া। টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সেদিন রাত ৯টা পর্যন্ত এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে মালিকের খোঁজ করেন। এরপর প্রতিদিন কর্মস্থলে যাওয়া–আসার পথে অটোরিকশাচালক, কারখানার শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষের কাছে জানতে চান, কেউ টাকা হারিয়েছেন কি না। এত চেষ্টার পরও প্রকৃত মালিকের সন্ধান পাননি কবির মিয়া।
গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত মালিকানা দাবি করে কেউ টাকাগুলো নিতে আসেননি। শেষ চেষ্টা হিসেবে এক হাজার টাকা খরচ করে ঘটনাস্থল ও আশপাশের কয়েকটি এলাকায় মাইকিং করিয়েছেন কবির মিয়া।
মাইকিংয়ে বলা হয়, ‘গত মাসে অক্টোবরের তিন তারিখ রোজ শনিবার ঘোড়াশাল থেকে দৃষ্টিনন্দন ও ফকিরার রাস্তা ধরে আসার পথে বেশ কিছু টাকা পাওয়া যায়। সঠিক তথ্য দিয়ে টাকাগুলো নেওয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা হলো। যোগাযোগের ঠিকানা: পূর্ব হাসনহাটার মরহুম সাহাজউদ্দিনের বাড়ির জামে মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে।’ এ সময় নিজের মুঠোফোন নম্বরও প্রচার করেন কবির মিয়া।
গতকাল দিনভর নরসিংদীর পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়ন ও ঘোড়াশাল পৌরসভার বিভিন্ন সড়কে এ মাইকিং করা হয়। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।
কবির মিয়া পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা ইউনিয়নের হাসনহাটা গ্রামের মো. আকবর আলীর ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেন। কুড়িয়ে পাওয়া টাকার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ না বললেও তিনি জানিয়েছেন, টাকার পরিমাণ পাঁচ অঙ্কের ঘরে।
জানি না কার টাকা। হয়তো অনেক কষ্টের টাকা। অন্যের টাকা তো আমি খরচ করতে পারি না, আবার দানও করতে পারি না। ইমাম সাহেব কেউ আসে কি না, অপেক্ষা করে দেখতে বলায় এত দিন অপেক্ষা করেছি।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকাল থেকে ডাঙ্গার চরকা পোশাক কারখানা, ডাঙ্গা বাজার, ঘোড়াশালের ঘোড়া চত্বর ও ভিরিন্দা এলাকায় মাইকিং করেন কবির মিয়া। পরে কারখানার বিভিন্ন ফটকের সামনেও মাইকিং করা হয়। আগে থেকে ধারণ করা মাইকিংয়ে বলা হয়, ‘গত মাসে অক্টোবরের তিন তারিখ রোজ শনিবার ঘোড়াশাল থেকে দৃষ্টিনন্দন ও ফকিরার রাস্তা ধরে আসার পথে বেশ কিছু টাকা পাওয়া যায়। সঠিক তথ্য দিয়ে টাকাগুলো নেওয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা হলো। যোগাযোগের ঠিকানা: পূর্ব হাসনহাটার মরহুম সাহাজউদ্দিনের বাড়ির জামে মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে।’ এ সময় নিজের মুঠোফোন নম্বরও প্রচার করেন কবির মিয়া।
ওই মুঠোফোন নম্বরে যোগাযোগ করলে কবির মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, গত ৩ অক্টোবর বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে ঘোড়াশাল–ডাঙ্গা সড়কের হাসনহাটা এলাকায় টাকাগুলো পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। কুড়িয়ে নেওয়ার পর এলাকাবাসীকে বিষয়টি জানান। রাত ৯টা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করেও মালিককে না পেয়ে স্থানীয় মসজিদের ইমামের পরামর্শে কয়েক দিন অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন।
পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, ওই দিন প্রাণ–আরএফএল গ্রুপের চরকা কারখানার শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হয়েছিল। সেখানে গিয়েও মাইকে টাকা পাওয়ার বিষয়টি জানানো হয়। এ ছাড়া প্রতিদিন কাজে যাওয়া–আসার পথেও খোঁজ নিতে থাকেন। কিন্তু এক মাসেও কেউ টাকার খোঁজে না আসায় গতকাল মাইকিং করানোর সিদ্ধান্ত নেন কবির।
টাকার প্রকৃত মালিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মালিকের সন্ধানে মাইকিং করা ছাড়া বিকল্প না পেয়ে কবির মিয়া এ উদ্যোগ নেন। এ ঘটনায় কবির সততার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নির্লোভ থেকে অন্যের সম্পদ ফেরত দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন তিনি।
টাকাগুলো দান বা খরচ না করে মালিকের খোঁজে মাইকিং করার কারণ জানতে চাইলে কবির বলেন, ‘জানি না কার টাকা। হয়তো অনেক কষ্টের টাকা। অন্যের টাকা তো আমি খরচ করতে পারি না, আবার দানও করতে পারি না। ইমাম সাহেব কেউ আসে কি না, অপেক্ষা করে দেখতে বলায় এত দিন অপেক্ষা করেছি।’
কবির মিয়া আরও বলেন, মাইকিংয়ের জন্য কুড়িয়ে পাওয়া টাকা থেকে এক হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আগামী সাত দিনের মধ্যে কেউ না এলে টাকাগুলো এতিমখানায় দেওয়া হবে।
পূর্ব হাসনহাটা বাইতুন নূর জামে মসজিদের ইমাম নাজমুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, টাকাগুলো কোনো শ্রমিকের বেতনও হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত মালিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মালিকের সন্ধানে মাইকিং করা ছাড়া বিকল্প না পেয়ে কবির এ উদ্যোগ নেন। তাঁর ভাষ্য, কবির সততার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। নির্লোভ থেকে অন্যের সম্পদ ফেরত দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন তিনি।