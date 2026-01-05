জেলা

কাজী নজরুল হলের কক্ষ থেকে মদের বোতল জব্দের ঘটনায় শিক্ষার্থী বহিষ্কার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে অভিযান চালিয়ে ২১ বোতল মদ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের কক্ষ থেকে ২১ বোতল মদ জব্দের ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করেছে প্রশাসন। আজ সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমানের সই করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

বহিষ্কারাদেশ পাওয়া শিক্ষার্থীর নাম ফজলে আজওয়াদ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৫২তম ব্যাচের (তৃতীয় বর্ষ) শিক্ষার্থী এবং মীর মশাররফ হোসেন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী।

আদেশে বলা হয়, ‘হল প্রশাসনের দেওয়া তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য শৃঙ্খলাসংক্রান্ত অধ্যাদেশ-২০১৮-এর ৪ (১) (গ) ধারা অনুযায়ী ফজলে আজওয়াদকে এক বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হলো।’

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার রাতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের ৭২৩ নম্বর কক্ষে মাদকদ্রব্য আছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় হল প্রশাসন। এ সময় হল সংসদের নেতা-কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। অভিযানের এক পর্যায়ে কক্ষটির লকার ও বিছানার নিচ থেকে মোট ২১ বোতল মদ জব্দ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত শিক্ষার্থী আজওয়াদ জানান, এসব মাদকদ্রব্য জামালপুরের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সংগ্রহ করেছেন।

আজওয়াদ গত ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে মীর মশাররফ হোসেন হল সংসদে ছাত্রদলের প্যানেল থেকে সমাজসেবা সম্পাদক পদে নির্বাচন করেছিলেন। তবে তিনি কর্মী নন বলে দাবি করেছে শাখা ছাত্রদল।

