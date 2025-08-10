দেড় দশক পর রাজশাহী মহানগর বিএনপির সম্মেলন আজ

দেড় দশক পর রাজশাহী মহানগর বিএনপির সম্মেলন আজ
দেড় দশকের বেশি সময় পর আজ রোববার হতে যাচ্ছে রাজশাহী মহানগর বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। বেলা দুইটায় নগরের পাঠানপাড়া এলাকায় মাদ্রাসা মাঠের দক্ষিণ পাশে রাস্তায় এই সম্মেলন শুরু হবে। এতে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
সম্মেলন উপলক্ষে নগরজুড়ে ব্যানার-ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে। দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা কাজ করছে। দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা এবং ঐক্যকে প্রাধান্য দিয়ে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের লক্ষ্যে এই আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নেতারা। এতে করে বিদ্যমান দলীয় কোন্দল নিরসন হবে বলে তাঁদের আশা।
এই সম্মেলন সফল করতে বিএনপির পক্ষ থেকে গতকাল শনিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সম্মেলনের বিস্তারিত তুলে ধরেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ও রাজশাহী বিভাগের সমন্বয়কারী আবদুস সালাম।
আবদুস সালাম বলেন, ‘বহু বছর পর আমরা একটা সম্মেলন করতে যাচ্ছি এবং এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমরা একটা জিনিসের ওপর জোর দিয়েছি আমাদের দলের ঐক্য। আমরা দলের ঐক্য ফিরিয়ে আনতে চাই। সমন্বিতভাবে আমরা একটি সম্মেলন সবার মধ্যে উপহার দিতে চাই।’
এদিকে দীর্ঘদিন ধরে রাজশাহী মহানগর বিএনপিতে নেতৃত্ব নিয়ে বিভক্তি থাকলেও এই সম্মেলন ঘিরে কিছুটা ঐক্য দেখা যাচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন পক্ষের নেতাদের উপস্থিতি এই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়।
বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, এর আগে সবশেষ ২০০৯ সালে সম্মেলন হয়েছিল। পরে কমিটি গঠন করা হয়। এরপর ২০১৭ সালে এসে সেই কমিটির নেতাদের কেন্দ্রীয় বিভিন্ন পদে এনে নতুনদের পদে আনা হয়। পরে ২০২১ সালে কমিটি বিলুপ্ত করে ডিসেম্বরে আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। তখন থেকেই বিএনপির মধ্যে দলীয় কোন্দল বাড়তে থাকে। সবশেষ চলতি বছর মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত কয়েক দফা বিএনপির একটি পক্ষ আন্দোলন করে আসছিল। তারা আহ্বায়ক কমিটিসহ থানা ও ওয়ার্ড কমিটি বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছিল। তবে সম্মেলনে তারিখ ঘোষণার পর দুই পক্ষকে একসঙ্গে কর্মসূচিতে দেখা গেছে।