চরফ্যাশনে গাছিরখাল লঞ্চঘাটে আইনজীবী ছিদ্দিক উল্লাহের চেষ্টায় পন্টুন স্থাপন

ভোলা
চরফ্যাশনের গাছিরখাল লঞ্চঘাটে পন্টুন স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়াছবি: সংগৃহীত

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার নুরাবাদ ইউনিয়নে তেঁতুলিয়া নদীর গাছিরখাল লঞ্চঘাটে একটি নতুন পন্টুন বসানো হয়েছে। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পন্টুন স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও ভোলা-৪ (চরফ্যাশন-মনপুরা) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী আইনজীবী মোহাম্মদ ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) পক্ষ থেকে পন্টুনটি গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে গাছিরখাল ঘাটে পৌঁছায়। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে আইনজীবী ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া সেটি পরিদর্শন করে এলাকাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

এ সময় ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া বলেন, ‘গণমানুষের সেবাই আমার রাজনীতি। এই এলাকার মানুষ বহু বছর ধরে যেভাবে কষ্ট পাচ্ছিল, আজ তা কিছুটা হলেও লাঘব হলো, এটাই আমার সন্তুষ্টি। ভবিষ্যতেও নুরাবাদসহ পুরো চরফ্যাশন ও মনপুরার উন্নয়নে পাশে থাকব।’

নতুন পন্টুন স্থাপনের ফলে গাছিরখাল ও আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষ এখন থেকে সহজে নৌপথে চলাচল করতে পারবেন। এতে স্থানীয় অর্থনীতি ও যোগাযোগব্যবস্থায় নতুন গতি আসবে বলেও মনে করছেন স্থানীয় ব্যক্তিরা। পন্টুন স্থাপনে ভূমিকা রাখায় তাঁরা ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়াকে ধন্যবাদ জানান।

চরফ্যাশনের এতিমখানার অনাথ শিশুদের সঙ্গে দুপুরের খাবার খাচ্ছেন মোহাম্মদ ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া। শুক্রবাার দুপুরে
ছবি: সংগৃহীত

পরে ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া উপজেলার আহমদপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ফরিদাবাদ গ্রামে নিজের অর্থায়নে নির্মিতব্য দোতলা মসজিদের কাজ পরিদর্শন করতে যান। এ সময় তিনি গ্রামবাসীর কাছে দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করার আশ্বাস দেন। এরপর তিনি উপজেলার আমিনাবাদ ইউনিয়নের হাজিরহাট জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করেন। পরে চরফ্যাশন শহরের একটি এতিমখানায় অনাথ শিশুদের সঙ্গে বসে দুপুরের খাবার খান এবং তাদের মধ্যে খাবার বিতরণ করেন।

আইনজীবী সিদ্দিক উল্লাহ মিয়ার অনুসারী নেতা-কর্মীরা জানান, আজ বিকেল চারটায় চরফ্যাশন টিবি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ‘শহীদ জিয়া স্মৃতি সিটি হকিবার ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬’-এর ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করেন ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘খেলাধুলার সংস্কৃতি সমাজে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। তরুণদের মাদক থেকে দূরে রাখে। তাই প্রতিটি পাড়া-মহল্লা থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সবাইকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত থাকতে হবে এবং এমন আয়োজনে সহায়তা করতে হবে।’ তিনি চরফ্যাশন ও মনপুরায় খেলাধুলা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সব সময় পাশে থাকবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন।

