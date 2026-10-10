নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বিএনপি ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ.লীগের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধসহ আহত ১০

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বিএনপি ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ.লীগের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধসহ আহত ১০
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার বক্তাবলীতে নিয়ে বিএনপি ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়েছে। এতে একজন গুলিবিদ্ধসহ উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার বিকেলে বক্তাবলী ইউনিয়নের আকবরনগর সিপাহীবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আধিপত্য বিস্তার ও ইটভাটার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এ সংঘর্ষ হয় বলে জানা গেছে। সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ হৃদয় (২৬) আর টেঁটাবিদ্ধ রাজু শেখকে (৩০) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার বক্তাবলীতে আধিপত্য বিস্তার ও ইটভাটার নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে বক্তাবলী ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হালিম আজাদের সঙ্গে অটোরিকশা–টেম্পু শ্রমিক ইউনিয়নের দপ্তর সম্পাদক আবদুল কাদির ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ বক্তাবলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অর্থ সম্পাদক হাজী সামেদ আলীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। আবদুল কাদির হলেন সামেদ আলীর অনুসারী।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়দের ভাষ্য, আজ বিকেলে হালিম আজাদের পক্ষের লোকজন সিপাহীপাড়া এলাকায় কয়েকটি বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও গুলিবর্ষণ করে। এ নিয়ে আবদুল কাদির ও সামেদ আলী গ্রুপের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় কয়েক দফা পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন আহত হন। তাঁদের মধ্যে হৃদয় গুলিবিদ্ধ আর রাজু শেখ টেঁটাবিদ্ধ হয়েছেন।
সংঘর্ষের খবর পেয়ে ফতুল্লা মডেল থানা–পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে ৪০টি টেঁটা উদ্ধার করে।
অটোরিকশা–টেম্পু শ্রমিক ইউনিয়নের দপ্তর সম্পাদক আবদুল কাদির বলেন, বিএনপি নেতা হালিম আজাদ ও তাঁর লোকজন দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কাছে চাঁদা দাবি করে আসছেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় গতকাল শুক্রবারও তাঁর বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়।
তবে চাঁদা দাবির অভিযোগ অস্বীকার করে বিএনপি নেতা হালিম আজাদ বলেন, কৃষক দলের একটি কর্মসূচি শেষে মিছিল নিয়ে ফেরার পথে সামেদ আলী ও আবদুল কাদিরের লোকজন তাঁদের ওপর হামলা চালান। এতে তাঁদের কয়েকজন আহত হয়েছেন।
জানতে চাইলে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক-সার্কেল) শামীম হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করা হয়েছে। জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তার ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।