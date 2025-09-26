চাচিকে কুপিয়ে হত্যার পর ঘরেই লুকিয়ে ছিলেন যুবক

চাচিকে কুপিয়ে হত্যার পর ঘরেই লুকিয়ে ছিলেন যুবক
লক্ষ্মীপুরে এক যুবকের বিরুদ্ধে তাঁর চাচিকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার সকালে লক্ষ্মীপুর জেলা স্টেডিয়ামের পার্শ্ববর্তী লাহারকান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, হত্যার পর দরজা বন্ধ করে ঘরের ফলস সিলিংয়ে লুকিয়ে ছিলেন ওই যুবক। পরে সেখান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
নিহত নারীর নাম রাশেদা বেগম (৬০)। তিনি লাহারকান্দি এলাকার মোবারক হোসেনের স্ত্রী। গ্রেপ্তার যুবকের নাম ইমন হোসেন (৩০)। তিনি একই এলাকার সেলিম হোসেনের ছেলে।
নিহত ব্যক্তির স্বজন ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রাশেদা বেগম ঘরে একা থাকতেন। আজ ভোরে হঠাৎ ইমন ঘরে ঢুকে রাশেদাকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকেন। এ সময় রাশেদার চিৎকার শুনে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসেন। তবে রাশেদার ঘরের দরজা বন্ধ দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে এসে পুলিশের সদস্যরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকেন। এ সময় ঘরের ভেতর রাশেদার রক্তাক্ত লাশ দেখতে পান তাঁরা। পরে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে সিলিং থেকে ইমন হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
জানতে চাইলে লক্ষ্মীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোন্নাফ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাশেদার সঙ্গে ইমনের পরিবারের বিরোধ ছিল। এর জেরেই হত্যা হয়েছে। লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
ওসি মো. আবদুল মোন্নাফ আরও বলেন, এই ঘটনায় আজ দুপুরে সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির মেয়ে কামরুন নাহার লিপি বাদী হয়ে ইমন হোসেনকে একমাত্র আসামি করে এই মামলা করেছেন।