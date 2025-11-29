সালথায় আধিপত্য নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক

সালথায় আধিপত্য নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক
ফরিদপুরের সালথা উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ সময় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ও দোকানপাট ভাঙচুর করা হয়েছে।
আজ শনিবার সকাল আটটা থেকে উপজেলার গট্টি ইউনিয়নের বালিয়াগট্টি বাজারে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বেলা সোয়া ১১টার দিকে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনে সেনাবাহিনী ও পুলিশ।
পুলিশ ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, স্থানীয় বাসিন্দা নুর মাতুব্বর ও জাহিদ মাতুব্বরের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ সকাল আটটার দিকে দেশীয় অস্ত্র ঢাল, সুরকি, ইটপাটকেল নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন এ দুজনের সমর্থকেরা। এ সময় আরও কয়েক গ্রামের লোকজন এ সংঘর্ষে যোগ দেন। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১০০ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের ফরিদপুরসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ সময় বেশ কিছু বাড়িঘর, দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে আহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
দুটি পক্ষের নেতৃত্বদানকারী নুরু মাতুব্বর ও জাহিদ মাতুব্বর আগে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তবে গত বছর ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর দুজনেই বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন।
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) দায়িত্বে থাকা সালথা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মারুফ হাসান বলেন, বেলা সোয়া ১১ টার দিকে পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তিনি বলেন, ‘দুই পক্ষের সংঘর্ষে অনেক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। আমরা দুই পক্ষের সাথে যোগাযোগ করছি। আহত ও বাড়ি ভাঙচুরের প্রকৃত সংখ্যা জানার চেষ্টা করছি।’