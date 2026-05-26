জেলা

বান্দরবানে সন্ধ্যার আগেই ফিরতে হবে পর্যটকদের, আরও যেসব নিয়ম মানতে হবে

প্রতিনিধি
বান্দরবান
বান্দরবানের নীলাচল পর্যটন কেন্দ্রফাইল ছবি

বান্দরবানে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের সন্ধ্যার আগেই জেলা-উপজেলা সদরে ফিরে আসতে হবে। এই নির্দেশনা দিয়ে গতকাল সোমবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সানিউল ফেরদৌস।

একই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বেশ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়। নির্দেশনা অনুযায়ী, অনুমোদনবিহীন কোনো পর্যটন এলাকা ও নির্ধারিত পথ ছাড়া পর্যটকদের ভ্রমণে নেওয়া যাবে না। প্রচলিত বিধিবিধান অনুযায়ী, অনুমতি ছাড়া কোনো বিদেশি নাগরিক বান্দরবানে ভ্রমণ করতে পারবেন না। পর্যটকদের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় পর্যটনসংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সন্দেহজনক কোনো বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করতে হবে।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, ঈদের ছুটিকে কেন্দ্র করে বান্দরবানে পর্যটকের সমাগম বাড়তে পারে। তাই ট্যুরিস্ট গাইড, পরিবহনমালিক-শ্রমিকসহ পর্যটন–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সচেতন করার জন্যই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশনাগুলো মানতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি জারির বিষয়টি জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সানিউল ফেরদৌস আজ মঙ্গলবার সকালে প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ঈদে পর্যটকের আনাগোনা বেশি হতে পারে। অনেক পর্যটক অনুমোদনহীন গন্তব্য ও পথে ঘুরে বেড়ান। তাঁদের কথা মাথায় রেখে পর্যটন–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। বিশেষ করে রুমা ও থানচির দুর্গম এলাকার জন্য এসব সতর্কতার প্রয়োজন। তিনি বলেন, ‘ঈদের পরে পরিস্থিতি সাপেক্ষে এ নির্দেশনা প্রত্যাহার করে নেওয়া হতে পারে। মূলত জনসচেতনতার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।’

এদিকে ঈদের ছুটিতে ২৮ ও ২৯ মে দুই দিন জেলা প্রশাসন পরিচালিত পর্যটনকেন্দ্র নীলাচল, মেঘলা, প্রান্তিক লেক ও চিম্বুক পাহাড়চূড়ায় পর্যটকদের জন্য বিনা মূল্যে প্রবেশের সুযোগ রাখা হয়েছে। গতকাল এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এস এম হাসান।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন