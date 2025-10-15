জেলা

‘চাঁদা না দেওয়ায়’ রাস্তা বন্ধ করলেন বিএনপির দুই নেতা

মতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর
বেড়া দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতা। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার সারপাড় গ্রামেছবি: প্রথম আলো

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় চার লাখ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা সদরে মানববন্ধনও হয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন মো. নুরুজ্জামান বেপারী ও আশিকুর রহমান। তাঁদের বাড়ি উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের সারপাড় গ্রামে। নুরুজ্জামান বেপারী নারায়ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং আশিকুর রহমান উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের কার্যকরী কমিটির সদস্য। লিখিত অভিযোগকারী স্বপন প্রধানের বাড়িও একই গ্রামে।

লিখিত অভিযোগে স্বপন প্রধান বলেন, ১৫ বছর ধরে নারায়ণপুর থেকে সারপাড় গ্রাম পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা দিয়ে আশপাশের গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন। গত শনিবার নুরুজ্জামান ও আশিকুর তাঁর গ্রামের মুন্সী বাড়ি ও প্রধানীয়া বাড়ির লোকজনকে ডেকে চার লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। এতে অপারগতা জানালে ওই দুই নেতা নারায়ণপুর-সারপাড় সড়কে বাঁশের বেড়া দিয়ে চলাচল বন্ধ করে দেন। এতে স্থানীয় লোকজন উপজেলা সদর ও আশপাশের এলাকায় যেতে পারছেন না। রাস্তার বেড়া সরাতে বললে হুমকিও দেওয়া হয়।

রাস্তা বন্ধ করার প্রতিবাদে এলাকাবাসীর মানববন্ধন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার সারপাড় গ্রামে
ছবি: প্রথম আলো

স্বপন প্রধান আরও অভিযোগ করেন, গত বছরও ওই দুই নেতা গ্রামবাসীর কাছ থেকে জোরপূর্বক ৩০ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করেছিলেন। এবার চাঁদা না দেওয়ায় দলীয় প্রভাব খাটিয়ে তাঁকেসহ এলাকার লোকজনকে হুমকি দিচ্ছেন। এতে তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাঁরা বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছেন।

অভিযোগের বিষয়ে নুরুজ্জামান বেপারী ও আশিকুর রহমান বলেন, তাঁরা কারও কাছ থেকে চাঁদা চাননি। কৌশলগত কারণে রাস্তাটি বন্ধ করেছেন। সেটি কী ধরনের কৌশল, জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, গ্রামবাসীর সঙ্গে তাঁদের ‘বোঝাপড়া’ আছে।

রাস্তাটি বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে গতকাল দুপুরে সারপাড় গ্রামে মানববন্ধন হয়। এতে বক্তারা দ্রুত বেড়া খুলে চলাচল স্বাভাবিক করার দাবি জানান। তা না হলে আরও কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন।

ইউএনও আমজাদ হোসেন বলেন, ওই দুই নেতার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন। সমস্যাটি সমাধানের জন্য আজ বুধবার বিকেলে দুই পক্ষকে তাঁর কার্যালয়ে ডেকেছেন। বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা চলছে।

