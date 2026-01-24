ছোট ভাইয়ের পর বড় ভাইও দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত

ছোট ভাইয়ের পর বড় ভাইও দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত
দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে থিতু হয়েছিলেন দুই ভাই টিপু চৌধুরী ও আবু সায়েম চৌধুরী। ২০ বছর আগে সে দেশে সন্ত্রাসীদের গুলিতে খুন হন আবু সায়েম। এবার তাঁর বড় ভাই টিপু চৌধুরীও দেশটিতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন।
গতকাল শুক্রবার বিকেলে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন টিপু চৌধুরী। তিনি মিরসরাই উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের নিজামপুর সরকারহাট এলাকার সরকার বাড়ির মৃত আবু তাহের চৌধুরীর ছেলে।
৩০ বছর আগে জীবিকার তাগিদে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমান টিপু চৌধুরী। সেখানে একটি সুপারশপ রয়েছে তাঁর। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকা স্বজনদের বরাতে পরিবারের সদস্যরা জানান, গতকাল বিকেলে টিপুকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়েন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
টিপু চৌধুরীর চাচাতো ভাই গোলাম রহিম চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, টিপু চৌধুরী স্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা। তাঁদের দুই ছেলে, দুই মেয়ে রয়েছে। পরিবারের সবাই দক্ষিণ আফ্রিকাতেই বসবাস করে আসছেন। নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানেই টিপু চৌধুরীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এর আগে তাঁর ছোট ভাই আবু সায়মকেও দক্ষিণ আফ্রিকায় একই কায়দায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।
গোলাম রহিম চৌধুরী আরও বলেন, ‘গুলিতে টিপু নিহত হওয়ার ঘটনায় এলাকার মানুষ শোকে স্তব্ধ। নিহত টিপুর লাশ দেশে আনার প্রক্রিয়া চলছে। আমরা লাশের অপেক্ষায় রয়েছি।’