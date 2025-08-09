সিলেটে চোরাকারবারিদের নৌকার ধাক্কায় টহল নৌকা ডুবে বিজিবি সদস্য নিখোঁজ

সিলেটে চোরাকারবারিদের নৌকার ধাক্কায় টহল নৌকা ডুবে বিজিবি সদস্য নিখোঁজ
সিলেটের গোয়াইনঘাটে ভারতীয় চোরাকারবারিদের নৌকার ধাক্কায় বিজিবির টহল নৌকা ডুবে এক বিজিবি সদস্য নিখোঁজ হয়েছেন।
আজ শনিবার বিকেল ৫টার দিকে গোয়াইনঘাট সদর ইউনিয়নের আহারকান্দি আমবাড়ী এলাকায় ইছামতী নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ বিজিবি সদস্য মাসুম বিল্লাহ সিপাহি হিসেবে কর্মরত।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার বিকেলে গোয়াইনঘাট উপজেলা সদর ও পশ্চিম জাফলং দিয়ে বয়ে যাওয়া পিয়াইন নদের অংশ ইছামতী নদীতে নৌকায় টহল দিচ্ছিলেন বিজিবি সদস্যরা। বিকেল ৫টার দিকে পন্নগ্রাম ও আমবাড়ীর মধ্যবর্তী স্থানে নৌকাযোগে দুই বিজিবি সদস্য ভারতীয় চোরাচালানের পণ্য পরিবহন করা নৌকাকে ধাওয়া দেন। একপর্যায়ে চোরাচালানের পণ্য বোঝাই নৌকার ধাক্কা লেগে দুটি নৌকাই পানিতে ডুবে যায়। এ সময় বিজিবির টহল নৌকায় থাকা এক সদস্য ও মাঝি তীরে উঠতে পারলেও সিপাহি মাসুম বিল্লাহ উঠতে পারেননি। নিখোঁজের পর থেকে স্থানীয় লোকজন নদীতে নেমে প্রথমে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেন। পরে খবর পেয়ে বিজিবি, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরাও নদীতে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেন।
৪৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হক জানান, ভারতীয় চোরাই পণ্যবাহী নৌকার ধাক্কায় টহল নৌকা ডুবে গিয়ে এক সিপাহি নিখোঁজ রয়েছেন।
সিলেটের গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরকার মো. তোফায়েল আহমদ রাত সোয়া আটটার দিকে বলেন, নিখোঁজ বিজিবি সদস্যকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।