নুরাল পাগলার দরবার থেকে লুট হওয়া গরুসহ যুবক গ্রেপ্তার

নুরাল পাগলার দরবার থেকে লুট হওয়া গরুসহ যুবক গ্রেপ্তার
রাজবাড়ীর আলোচিত নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার দরবারে হামলা ও ভাঙচুরের সময় লুট হওয়া একটি গরুসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার মধ্যরাতের দিকে গোয়ালন্দ উপজেলার উজানচর ইউনিয়নের নতুন পাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে আজ সোমবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার যুবকের নাম সজীব শেখ (২৬)। তিনি উপজেলার উজানচর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুন পাড়ার উজ্জ্বল শেখের ছেলে। এ নিয়ে নুরাল পাগলার দরবারে হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় দায়ের করা দুটি মামলায় পুলিশ মোট ২৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. শরীফ আল রাজীব এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।
নুরাল পাগলার দাফন ইস্যুতে তাঁর দরবারে ৫ সেপ্টেম্বর ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি ও তৌহিদি জনতার ব্যানারে আয়োজিত এক সমাবেশ থেকে উত্তেজিত একটি দল তাণ্ডব চালায়। এতে রাসেল মোল্লা (২৭) নামের এক যুবক নিহত হন। আহত হন অনেকে। ঘটনার সময় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পুলিশের অন্তত ১০ থেকে ১২ জন সদস্য আহত হন। পুলিশের দুটি গাড়ি এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।
ঘটনার পরদিন গোয়ালন্দ ঘাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সেলিম মোল্লা বাদী হয়ে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে আসামি করে মামলা করেন। ওই মামলায় পুলিশ এখন পর্যন্ত মোট ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরেকটি মামলা করেন নিহত রাসেল মোল্লার বাবা দেবগ্রাম ইউপির সাবেক সদস্য আজাদ মোল্লা। মামলায় নুরাল পাগলার দরবারে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, চুরি, কবর থেকে লাশ উত্তোলনের পর ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে লাশ নিয়ে পোড়ানোর অভিযোগ আনা হয়। গোয়ালন্দ ঘাট থানায় করা এ মামলায় সাড়ে তিন থেকে চার হাজার অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। মামলাটিতে পুলিশ সজীবসহ মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। দুই মামলায় মোট গ্রেপ্তার ২৬ জন।
এসব তথ্য নিশ্চিত করে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) শরীফ আল রাজীব বলেন, ৫ সেপ্টেম্বর নুরাল পাগলার দরবারে বিক্ষুব্ধ জনতার জামলা ও ভাঙচুরের সময় অনেকে লুটপাট চালায়। এ সময় গ্রেপ্তার সজীবসহ কয়েকজন নুরাল পাগলার দরবার থেকে গরু লুট করে নিয়ে যায়। এমন একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিও ফুটেজ দেখে শনাক্তের পর রোববার দিবাগত মধ্যরাতে সজীবকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে লুট করা গরুটিও উদ্ধার করা হয়। সজীবকে নুরাল পাগলের দরবারে হামলা, চুরি, লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও মারামারির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাঁকে রাজবাড়ীর আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।