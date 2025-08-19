চাচার বিয়ের অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

চাচার বিয়ের অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু
ফেনীর ফুলগাজীতে চাচার বিয়ের অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত আটটার দিকে উপজেলার আমজাদহাট ইউনিয়নের উত্তর ধর্মপুর গ্রামের মজুমদারবাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুর নাম সাজেদুল ইসলাম। সে একই ইউনিয়নের মনিপুর গ্রামের প্রবাসী নূরুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ ও নিহত শিশুর পরিবার সূত্র জানায়, শিশুটির চাচা ওমর ফারুকের বিয়ে উপলক্ষে গতকাল রাতে বাড়িতে গায়েহলুদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে আলোকসজ্জার একটি ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় শিশুটি। তাকে উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক পরীক্ষা শেষে শিশু সাজেদুলকে মৃত ঘোষণা করেন।
জানতে চাইলে ফুলগাজী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) যশমন্ত মজুমদার প্রথম আলোকে বলেন, বিয়ের অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শিশুটির স্বজনেরা হাসপাতাল থেকে লাশ বাড়িতে নিয়ে গেছেন।