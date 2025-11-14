সাড়ে ৫ মাস পর খোলা হলো পঞ্চগড় প্রেসক্লাবের তালা, নতুন কমিটি গঠিত

সাড়ে ৫ মাস পর খোলা হলো পঞ্চগড় প্রেসক্লাবের তালা, নতুন কমিটি গঠিত
সাড়ে পাঁচ মাস ধরে সিলগালা থাকা পঞ্চগড় প্রেসক্লাবের তালা অবশেষে খুলে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার নাহিদ হাসান এবং পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লা হিল জামানের উপস্থিতিতে সংগঠনটির তালা খোলা হয়। সাংবাদিকদের দুই পক্ষের কোন্দল ও উত্তেজনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় সেখানে তালা দেওয়া হয়েছিল।
এর আগে গত বুধবার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস এম ইমাম রাজীর সই করা একটি আদেশে বলা হয়, ১০ নভেম্বর জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে রাজনৈতিক নেতারা ও ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের পাশাপাশি সুধী সমাজ ও গণমাধ্যমকর্মীদের অংশগ্রহণে প্রেসক্লাবের কোন্দল নিষ্পত্তি হয়েছে।
ওই সভায় সাংবাদিক মোশারফ হোসেনকে সভাপতি ও সরকার হায়দারকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫ সদস্যের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিকে দুই বছরের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
পঞ্চগড় প্রেসক্লাব ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার মধ্যে গত ২৯ মে ১৪৪ ধারা জারি করে জেলা প্রশাসন। ওই সময় প্রেসক্লাবের মূল ফটক ও দুটি কক্ষ সিলগালা করা হয়।
নবনির্বাচিত সভাপতি মোশারফ হোসেন বলেন, দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হয়েছে। নতুন কমিটি সবার সম্মতিক্রমে গঠিত হয়েছে। এতে সব পক্ষই খুশি। এখন থেকে প্রেসক্লাব জেলার গণমাধ্যমকর্মীদের অধিকার আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।