মাগুরায় প্রথমবারের মতো সদস্যদের সরাসরি ভোটে পৌর বিএনপির সম্মেলন

মাগুরায় প্রথমবারের মতো সদস্যদের সরাসরি ভোটে পৌর বিএনপির সম্মেলন
মাগুরায় প্রথমবারের মতো সদস্যদের সরাসরি ভোটে পৌর বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মাসুদ হাসান খান। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন যুবদলের সদ্য সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আঞ্জুম হাসান ও সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক যুবদল নেতা কাজী মাজহারুল হক।
গতকাল বুধবার বেলা তিনটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মাগুরা আদর্শ কলেজে ভোট গ্রহণ শেষে রাতে ফল ঘোষণা করা হয়।
ভোট পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তিনটি পদে এ নির্বাচন হয়। এর মধ্যে সভাপতি পদে ২ জন, সাধারণ সম্পাদক পদে ৭ জন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ১১ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মাগুরা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের প্রতিটির ৭১ জন করে মোট ৬৩৯ জন সদস্য ভোটার ছিলেন।
নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, এমন অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর পৌর বিএনপির সম্মেলন এবারই প্রথম। প্রায় শতভাগ ভোটার তাঁদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন। এর আগে একই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ওয়ার্ডে সম্মেলন হয়েছে।
এর আগে গতকাল দুপুরে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলী আহমেদ। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মনোয়ার হোসেন খান।