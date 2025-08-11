চট্টগ্রামের রাউজানে গাছে ঝুলছিল তরুণের লাশ
চট্টগ্রামের রাউজানে বাড়ির অদূরে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় এক তরুণের লাশ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর নাম মেহেদি হাসান (১৯)। তিনি পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঢালারমুখ এলাকার আবদুর রহিমের ছেলে। আজ সোমবার দুপুরে তাঁর লাশ উদ্ধার হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এইচএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন মেহেদি হাসান। এরপর থেকে বেকার ছিলেন। গতকাল রাতে ঘর থেকে বের হয়ে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন মেহেদি। রাতে আর ঘরে ফেরেননি। সকালে বাড়ি থেকে ১০০ ফুট দূরে গলায় দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর লাশ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। পরে থানায় জানানো হলে পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।
রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত থাকলেও ওই তরুণের পাসহ শরীরের একটি অংশ মাটির সঙ্গে লেপ্টে ছিল। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে এটি কি আত্মহত্যা, নাকি হত্যার ঘটনা সেটি নিশ্চিত হওয়া যাবে।