বৈষম্যহীন–দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে গণভোটে ‘হ্যাঁ’–তে ভোট দিতে হবে: গোলাম পরওয়ার

প্রতিনিধি
খুলনা
প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ মঙ্গলবার দুপুরে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার সরকারি শাহপুর মধুগ্রাম কলেজ মিলনায়তনেছবি: প্রথম আলো

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘আগামী গণভোটে জনগণের মতামতের জন্য জুলাই সনদ পেশ হতে যাচ্ছে। এই গণভোটে আমরা জনগণকে সংস্কারের পক্ষে “হ্যাঁ” বলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। বৈষম্যহীন–দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে দেশবাসীকে গণভোটে “হ্যাঁ”-তে ভোট দিয়ে “হ্যাঁ”–কে জয়যুক্ত করতে হবে।’

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার সরকারি শাহপুর মধুগ্রাম কলেজ মিলনায়তনে জামায়াতের আয়োজনে খুলনা-৫ আসনে শাহপুর ইউনিয়নের ১, ২, ৩ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ড প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য প্রশাসনিক সর্বস্তরে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড, অর্থাৎ সব রাজনৈতিক দলের অধিকারের সুযোগ-সুবিধার সমতা রক্ষা করতে হবে। দেশে বিরাজমান সহিংসতা, সন্ত্রাস, গুলিবর্ষণ ইত্যাদি ঘটনায় দেশবাসী ও জাতি উদ্বিগ্ন। এটা নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সব মহলের সহযোগিতা, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও ভূমিকা অপরিহার্য।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘নির্বাচনে আচরণবিধি অনুসরণ করার ব্যাপারে আমরা আন্তরিক। কোনো কোনো দল নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে, ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ডের নামে তফসিল ঘোষণার পর জনগণকে ওয়াদা, অনুদান, আর্থিক সুযোগ-সুবিধার যেসব প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সুস্পষ্ট আচরণবিধি লঙ্ঘন। এসবের অডিও-ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এসব বিবেচনায় নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে জাতি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারবে না।’

ডুমুরিয়া উপজেলা নায়েবে আমির গাজী সাইফুল্লাহর সভাপতিত্বে ও উপজেলা যুব সভাপতি বি এম আলমগীর হোসেনের সঞ্চালনায় প্রতিনিধি সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মুন্সি মিজানুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি মিয়া গোলাম কুদ্দুস, জেলা ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আবু ইউসুফ মোল্লা। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ডুমুরিয়া উপজেলা আমির মাওলানা মোক্তার হোসেন, উপজেলা হিন্দু শাখার সভাপতি হরিদাস মন্ডল, উপজেলা কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

