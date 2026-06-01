পিছমোড়া করে হাত বাঁধা যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পাশে পড়ে ছিল চিরকুট

পিছমোড়া করে হাত বাঁধা যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পাশে পড়ে ছিল চিরকুট
সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলায় নিজ বাড়ি থেকে দুই হাত পেছনে বাঁধা অবস্থায় এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনো কারণে ঘটেছে, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।
নিহত সাদিকুল ইসলাম ওরফে রুপক (২৭) বিয়ানীবাজার পৌর এলাকার খাসাড়িপাড়া গ্রামের আবদুল মুক্তাদিরের ছেলে।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার সন্ধ্যায় পরিবারের সদস্যরা সাদিকুলের কক্ষের ভেতরে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর মরদেহ দেখতে পান। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, সাদিকুলরা তিন ভাই ও চার বোন। তাঁর দুই ভাই প্রবাসে থাকলেও তিনি পরিবার নিয়ে দেশে বসবাস করতেন। পরিবারের সদস্যরা তাঁর আত্মহত্যার কোনো কারণ জানাতে পারেননি।
ঘটনাস্থল থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে কয়েকজন ব্যক্তির কাছে টাকা পাওয়ার হিসাব লেখা আছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশের ভাষ্য, মরদেহ উদ্ধারের সময় সাদিকুলের দুই হাত পেছনে বাঁধা ছিল। এ কারণে মৃত্যুর ঘটনাটি সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
বিয়ানীবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওমর ফারুক বলেন, বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।