শেখ হাসিনাকে ভারতের লোক আখ্যা দিলেন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন

প্রতিনিধি
চকরিয়া, কক্সবাজার
কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলা বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ । আজ সন্ধ্যা ছয়টায় চকরিয়া সরকারি কলেজের মাঠেপ্রথম আলো

গণ–অভ্যুত্থানের মুখে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের লোক আখ্যা দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কক্সবাজারের চকরিয়া সরকারি কলেজমাঠে আয়োজিত চকরিয়া উপজেলা বিএনপির সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সম্মেলনে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘আমরা বিগত ১৬-১৭ বছরে এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছি। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনাকে এ দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছি। শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন, তিনি বাংলাদেশের পক্ষের নন, তিনি ভারতে লোক। আওয়ামী লীগ নিজেই প্রমাণ করেছে তারা এ দেশের কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। তাঁরা অন্য একটি দেশের একটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন ছিল।’

আওয়ামী লীগকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আখ্যা দিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, আওয়ামী লীগ ছিল একটি মাফিয়া শক্তি। একটি সন্ত্রাসবাদী, ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠী। আওয়ামী লীগের ডিএনএতেই গণতন্ত্র নেই। দলটির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তাই সঠিকভাবেই সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ক্ষমতায় থাকার সময় আওয়ামী লীগ কথা বলার অধিকার বন্ধ করেছে উল্লেখ করে সাবেক মন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি ছিল তাদের বিরুদ্ধে যারা কথা বলত, তাদের রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিত। আওয়ামী লীগের যেকোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বললে সাইবার নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও বন্ধ করা হয়েছিল।

রাজনীতিতে বিএনপি বহুমতকে শ্রদ্ধা করে জানিয়ে সালাহউদ্দিন বলেন, ‘যে আমার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেবে, তার সেই বক্তব্য দেওয়ার অধিকারকে সংরক্ষণ করব। কখনো রাজনৈতিক বিরোধিতার জন্য তাঁকে আমরা আক্রমণ করব না। এটাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি, গণতন্ত্রের সৌন্দর্য।’

বাংলাদেশে যাতে আর কোনো দিন কোনো রকমের ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান না হয়, সে জন্য  গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেন সালাহউদ্দিন আহমদ।

বিএনপির সম্মেলনে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে আলাপ–আলোচনার মধ্য দিয়ে যেসব সংস্কার প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করেছি, সেসব পরবর্তী জাতীয় সংসদে বাস্তবায়ন করা হবে।’

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, গণতন্ত্রের ভাষা হচ্ছে মানুষ যাকে ভোট দেবে, তিনি এমপি নির্বাচিত হবেন। পিআরের ভাষা হচ্ছে মার্কায় ভোট হবে, কে এমপি হবে লোকে জানবে না। এমন পিআর বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করেনি। কেউ কেউ পিআর বলে এখনো গলা ফাটাচ্ছে। উদ্দেশ্য কিন্তু পিআর নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে পিআর পিআর করে যদি কিছু পাওয়া যায়।

চকরিয়া উপজেলা বিএনপির সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক এনামুল হকের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব মোবারক আলীর সঞ্চালনায় সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও চকরিয়া-পেকুয়া আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাসিনা আহমদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান, কক্সবাজার জেলা বিএনপির সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক শামীম আরা স্বপ্না, সহসভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক জামিল ইব্রাহিম চৌধুরী।

