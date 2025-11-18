প্রথম আলোর কাছে মানুষ সঠিক তথ্য জানতে চায়

হবিগঞ্জে সুধী সমাবেশ
প্রথম আলোর কাছে মানুষ সঠিক তথ্য জানতে চায়
শিক্ষিত সমাজ গঠনের কাজ করে যাচ্ছে প্রথম আলো। এ গণমাধ্যমের কাছে দেশের মানুষ সঠিক তথ্য জানতে চান। তাই চলামান রাজনীতির ও আগামী জাতীয় নির্বাচনে সঠিক চিত্র যেন প্রথম আলোতে উঠে আসে। এটা পাঠকদের প্রথম চাওয়া।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে হবিগঞ্জে প্রথম আলো আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন। পত্রিকাটির ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে হবিগঞ্জ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত এ সমাবেশে জেলার বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ অংশ নেন। তাঁরা প্রথম আলোর কাছে নানা ধরনের প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) জেলা সভাপতি পীযূষ চক্রবর্তী বলেন, ‘দেশের সরকারগুলো যখনই স্বৈরশাসক ও অগণতান্ত্রিক রূপ ধারণ করে, এ সময় ওই অগণতান্ত্রিক সরকারে বিপরীতে অবস্থান নিয়ে প্রথম আলোকে জনগণের পাশে আমরা দেখতে চাই। দেশের যেকোনো সংকটে প্রথম আলোকে সমাজের দর্পণ হিসেবেই কাজ করতে হবে।’
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলে জামায়াতে ইসলামীর জেলা সেক্রেটারি কাজী মহসিন আহমদ সমাবেশে বলেন, ‘সামনে জাতীয় নির্বাচন। এ নির্বাচন নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা আছে। এর সঠিক তথ্য যেন উঠে আসে প্রথম আলোতে। এ গণমাধ্যমের কাছে এ দেশের মানুষের প্রত্যাশা অনেক। তাঁরা যেন দেশের সঠিক চিত্রই তুলে ধরেন জাতির কাছে।’
হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জাহান আরা খাতুন বলেন, ‘প্রথম আলোর পাঠক শুধু সংবাদের পাঠকই নয়, এ পত্রিকার বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন ও সাহিত্য পাতা অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তাই মফস্সলের লেখকদের যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়।’
প্রথম আলোকে আরও সাহসী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফরিদা নাজমীন বলেন, ‘প্রথম আলো সমাজ গঠনে কাজ করে। তাই এ জাতির অনেক প্রত্যাশা এ পত্রিকার কাছে। তবে প্রথম আলোকে আগের চেয়ে আরও সাহসী হয়ে উঠতে হবে।’
পরিবেশবাদী নেতা তোফাজ্জল সোহেল বলেন, ‘প্রথম আলোতে পরিবেশ নিয়ে অনেক প্রতিবেদন ছাপা হয়। তবে এ বিষয়ের ওপর আলাদা পাতা করলে দেশের মানুষ সচেতন হবেন।’
সত্য–তথ্যের ওপর গুরুত্বারোপ করে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল ইসলাম বলেন, ‘মানুষ দিন শেষে অপেক্ষা করে প্রথম আলোতে কী লেখা হয়েছে। বিশ্বাসের এ জায়গাটি ধরে রাখতে হবে প্রথম আলোকে। এ গণমাধ্যমটি টিকে আছে সত্য–তথ্যের কারণে।’
অনুষ্ঠানে প্রথম আলোর উপসম্পাদক লাজ্জাত এনাব মহছি বলেন, ‘সবাই এখন ফেসবুক, অনলাইনে খবর পেয়ে যায়। যদিও এসব মাধ্যমে সব খবর সত্য নয়, অনেক ফেক (ভুয়া) নিউজ থাকে। তবে প্রযুক্তির এই পরিবর্তনটা মাথায় রেখে আমরা পত্রিকা সাজাচ্ছি, অনলাইনকে আরও গতিশীল করছি। সঠিক খবর দ্রুত সময়ে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ আমাদের সব সময় থাকে। পাঠকের ভালোবাসাই আমাদের প্রাণশক্তি।’
প্রথম আলো শুরু থেকেই নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে আসছে উল্লেখ করে লাজ্জাত এনাব মহছি আরও বলেন, ‘পত্রিকার কাজ সঠিক তথ্য দেওয়া। সেটা আমরা করছি। এর পাশাপাশি আমরা সমাজকে ইতিবাচকভাবে বদলে দিতে নানা উদ্যোগ নিই।’
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বৃন্দাবন সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইকরামুল ওয়াদুদ, সাংবাদিক মসনুর উদ্দিন আহমেদ ও শোয়েব চৌধুরী, কবি ও লেখক তাহমিনা বেগম গিনি, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক জাকারিয়া চৌধুরী, সংস্কৃতিকর্মী শাহ আলম চৌধুরী প্রমুখ। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর হবিগঞ্জের নিজস্ব প্রতিবেদক হাফিজুর রহমান।