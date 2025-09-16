জেলা

সাতক্ষীরা সীমান্তে ১৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদক
সাতক্ষীরা
বাংলাদেশ–ভারত সীমান্তফাইল ছবি

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুর সীমান্ত থেকে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় তাঁদের হস্তান্তর করা হয়। তাঁদের মধ্যে ৫ শিশু, ৮ নারী ও ২ জন পুরুষ।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের শূন্যরেখায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সঙ্গে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের পতাকা বৈঠক হয়। এ সময় বিএসএফ ১৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। পরে রাত সাড়ে ৯টার দিকে বিজিবি তাঁদের সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করে।

আটক ব্যক্তিদের একজন বলেন, তাঁরা কাজের সন্ধানে বিনা পাসপোর্টে ভারতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন সেখানে বসবাস করেছেন। সম্প্রতি পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। সোমবার সকালে বাংলাদেশে ফেরার সময় ভারতের হাকিমপুর সীমান্তে বিএসএফ তাঁদের আটক করে।

সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শামিমুল হক বলেন, সোমবার সকাল ১০টার দিকে ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগনার বশিরহাট মহকুমার হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকায় বিএসএফ ওই ১৫ জনকে আটক করে। পরে বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর বিকাশ কুমার ও বিজিবি ৩৩ ব্যাটালিয়নের তলুইগাছা বিওপি কমান্ডার নায়েব সুবেদার আবুল কাশেমের নেতৃত্বে পতাকা বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে ১৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে তাঁদের স্বজনদের কাছে দেওয়া হবে।

