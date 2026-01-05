বর্ণাঢ্য আয়োজনে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপিত
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের (ভিডিপি) ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। আজ সোমবার গাজীপুরের সফিপুরে আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে পায়রা ওড়ানো, কেক কাটা ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্যাপিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ। তিনি বলেন, গ্রাম ও নগরের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারের মহান লক্ষ্য নিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ তা পরিণত হয়েছে প্রায় ৬০ লাখ সদস্যের এক বিশাল স্বেচ্ছাসেবী পরিবারে।
মহাপরিচালক তাঁর বক্তব্যে জানান, স্বেচ্ছাসেবী ভিডিপি সদস্যরা দেশের তৃণমূল পর্যায়ের নিরাপত্তাকাঠামোর প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করেন। আইন প্রয়োগে সহায়তা, সামাজিক অপরাধ দমন, বাল্যবিবাহ ও মাদক প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন, নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, উদ্ধারকাজ, জরুরি মানবিক সহায়তাসহ বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কাজ তাঁরা নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সঙ্গে করে যাচ্ছেন।
আনসার ও ভিডিপির সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য বহুল প্রতীক্ষিত ‘সঞ্জীবন’ প্রকল্প নিয়ে মহাপরিচালক বলেন, ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এ প্রকল্প দেশের ১২টি জেলার ১২টি উপজেলায় চালু হয়েছে। পরিকল্পিত ও টেকসই অর্থনৈতিক সুরক্ষাকাঠামো হিসেবে এই প্রকল্প দেশব্যাপী ইতিবাচক পরিবর্তনের পথ সুগম করবে বলে তিনি আশাবাদী।
১৯৭৬ সালের এই দিনে গ্রাম ও নগরপর্যায়ে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারের মহান লক্ষ্য নিয়ে ভিডিপির যাত্রা শুরু হয়। ভিডিপি সদস্যদের পেশাদারত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ জানান, সদস্যকে আধুনিক ডিজিটাল ডেটাবেজের আওতায় আনা হচ্ছে। এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও যোগ্য সদস্যদেরই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত করা সম্ভব হচ্ছে। সেই সঙ্গে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউলের মাধ্যমে শারীরিকভাবে সক্ষম, শিক্ষিত ও দেশপ্রেমী তরুণ-তরুণীদের নিয়ে ভিডিপির সাংগঠনিক কাঠামো আরও সুদৃঢ় করা হয়েছে।
উৎসবমুখর এই অনুষ্ঠানে বাহিনীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক, উপমহাপরিচালকেরাসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা–কর্মচারী এবং বিপুলসংখ্যক ভিডিপি সদস্য উপস্থিত ছিলেন।