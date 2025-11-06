জেলা

হেলিকপ্টারে বাড়ি ফিরেছেন, বিএনপির প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা, পাঁচ মাস পর অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
শ্রীপুর, গাজীপুর
এনামুল হক মোল্লাছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে নিজ গ্রাম বরকুলে গত ৮ মে হেলিকপ্টারে করে নেমেছিলেন এনামুল হক মোল্লা (৪৮)। সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন পেতে তিনি গত পাঁচ মাস গণসংযোগ করেছেন। সেই এনামুলকে অস্ত্র, গুলি, বিভিন্ন সরঞ্জামসহ আটক করেছে যৌথ বাহিনী।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ছয় সহযোগীসহ এনামুল হক মোল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি বরকুল গ্রামের আবদুল আহাদের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এনামুল হক একসময় বরমী ইউনিয়ন ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রায় ১৫ বছর তিনি সৌদি আরবে ছিলেন। দেশে ফিরে তিনি দাবি করেন, মক্কার মেসফালা বিএনপির সভাপতি ছিলেন। তবে তাঁর এই দাবির পক্ষে দলীয়ভাবে কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি।

গতকাল রাতে এনামুল হক মোল্লা ছাড়াও আটক হয়েছেন শওকত মীর, মো. জাহিদ, মো. মোস্তফা, মো. সিদ্দিক, বুলবুল মিয়া ও মো. তোফাজ্জল। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে দুটি পিস্তল, তিনটি ম্যাগাজিন, চারটি গুলি, চারটি ওয়াকিটকি, দুটি ইলেকট্রিক শক মেশিন, একটি হ্যামার নেলগান, একটি চাকু ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

গত মে মাসে এনামুল হক মোল্লা সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে ব্যাপক আয়োজনের মাধ্যমে নিজ গ্রামে আসেন। বরকুল গ্রামের রফিকুল ইসলাম বলেন, ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে এনামুল হক বাড়ির কাছে অবতরণ করেন। স্বজনেরা ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করেন।

এনামুলের প্রতিবেশী নুরুল হক বলেন, বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পেতে তিনি প্রায়ই বিশাল গাড়িবহর নিয়ে শোভাযাত্রা করতেন। মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন। ফেসবুকে তাঁর নিজস্ব আইডিতে বিএনপির কেন্দ্রীয় কয়েকজন নেতার সঙ্গে ছবি রয়েছে।

বিএনপি গত সোমবার জাতীয় সংসদের ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে। গাজীপুর-৩ (শ্রীপুর ও সদর উপজেলার একাংশ) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহস্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক এস এম রফিকুল ইসলাম (বাচ্চু)।

এ বিষয়ে শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবদুল মোতালেব প্রথম আলোকে বলেন, ‘এনামুল কখনো বিএনপির রাজনীতি করেননি। তিনি হঠাৎ দেশে এসে ভুয়া রাজনৈতিক পরিচয় দিয়েছেন। আমার জানামতে, তিনি মক্কায় এলডিপির রাজনীতি করতেন। এ ছাড়া দেশে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ আছে। আমাদের দলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের স্থান নেই।’

গাজীপুরের সহকারী পুলিশ সুপার মেরাজুল ইসলাম বলেন, ‘আটক ব্যক্তিরা বর্তমানে শ্রীপুর থানায় আছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।’

