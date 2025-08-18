জেলা

ঘরে ঢুকে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, সাবেক ইউপি সদস্য গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
জামালপুর
ধর্ষণপ্রতীকী ছবি

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলায় এক গৃহবধূকে (৩২) ধর্ষণের অভিযোগে ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার একটি গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম ভানু মিয়া (৫০)। গতকাল রাতে তাঁকে আসামি করে মেলান্দহ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন ওই গৃহবধূ।

পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে নিজ বসতঘরে একাই ছিলেন ওই গৃহবধূ। তখন ঘরে ঢুকে ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ করেন তিনি। পরে ওই গৃহবধূ পরিবারের অন্য সদস্যদের বিষয়টি জানান। সবার পরামর্শে ওই গৃহবধূ নিজে বাদী হয়ে গতকাল রাতে ভানুকে আসামি করে মামলা করেন। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে গতকাল রাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে মেলান্দহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, আজ সোমবার আদালতের মাধ্যমে ভানুকে কারাগারে পাঠানোর কথা আছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন