প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে নওগাঁয় মানববন্ধন

প্রতিনিধি
নওগাঁ
নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড় শহীদ মিনারের সামনের সড়কে চাকরিপ্রত্যাশী পরীক্ষার্থীবৃন্দের ব্যানারে কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। আজ রোববারছবি: প্রথম আলো

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম ও অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগ তুলে পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে নওগাঁয় মানববন্ধন করেছেন একদল চাকরিপ্রত্যাশী। স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে আবার পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

আজ রোববার দুপুরে নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড় শহীদ মিনারের সামনের সড়কে ‘চাকরিপ্রত্যাশী পরীক্ষার্থীবৃন্দ’ ব্যানারে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

‍এ সময় তাঁরা নানা স্লোগানে গত শুক্রবার প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম, জালিয়াতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ তুলে সেই পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানান। এ সময় তাঁরা পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেন।

আন্দোলনকারীদের পাঁচ দফা দাবি হলো—প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করে দ্রুত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিতে হবে, চাকরির পরীক্ষার সময় প্রতিটি কেন্দ্রে ডিভাইস চেকার ও নেটওয়ার্ক জ্যামার রাখতে হবে, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড গঠন করতে হবে এবং তার অধীনে সব পরীক্ষা নিতে হবে, একই দিনে একই সময় একাধিক পরীক্ষা নেওয়া যাবে না, যেসব প্রতিষ্ঠানে বিগত সালে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের রেকর্ড আছে, তাদের কোনোভাবেই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার দায়িত্ব দেওয়া যাবে না, যদি কোনো কারণে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার তথ্য প্রমাণিত হয়, তাহলে এর সঙ্গে জড়িত সবাইকে সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

তুষার আহমেদ নামের এক পরীক্ষার্থী বলেন, ‘গত শুক্রবার সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে নওগাঁসহ সারা দেশে প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করার অভিযোগ উঠেছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে প্রকৃত মেধাবীরা বঞ্চিত হচ্ছে। নিয়োগ পরীক্ষায় সমতা এবং স্বচ্ছতা হচ্ছে আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। গত শুক্রবারের নিয়োগ পরীক্ষায় তা লঙ্ঘন করা হয়েছে। আমরা চাই, দ্রুত এই পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া হোক।’

