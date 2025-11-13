শাকসু নির্বাচনে ভোটার হতে বকেয়া ফি পরিশোধের বিজ্ঞপ্তি, সমালোচনা-ক্ষোভ

শাকসু নির্বাচনে ভোটার হতে বকেয়া ফি পরিশোধের বিজ্ঞপ্তি, সমালোচনা-ক্ষোভ
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের ভোটার ও প্রার্থী হতে শিক্ষার্থীদের সব বকেয়া ফি পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মাত্র ছয় দিন সময় বেঁধে দেওয়ায় শিক্ষার্থীরা এর সমালোচনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।
গতকাল বুধবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আবদুল কাদিরের সই করা এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভোটার হওয়ার যোগ্যতার শর্ত অনুযায়ী আগামী ১৮ নভেম্বরের মধ্যে সব ফি বকেয়াসহ পরিশোধ করতে হবে।
রাহিন ইসলাম নামে এক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেসবুক গ্রুপ ‘সাস্টিয়ান ভয়েসে’ লিখেছেন, ‘এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের শেষ কোথায়?’ একই পোস্টের মন্তব্যে ইবরাহিম সৌরভ লিখেছেন, ‘শাকসু বানচালের চেষ্টা।’
তানিয়া আক্তার নামের এক শিক্ষার্থী লিখেছেন, ভোটার হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা ছাত্রত্ব থাকা হওয়া উচিত। এ ধরনের ইস্যুগুলো নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ব্যাহত করবে ও নির্বাচনের আমেজ নষ্ট হবে। অন্য উপায়েও এসব ফি আদায় করা যায়। শিগগিরই এই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার দাবি জানান তিনি।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার সাবিহা ইয়াসমিন বলেন, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তিটা দেওয়া হয়েছে। কারণ, ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। এখন বকেয়া ফি থাকলে তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ পরে যেতে পারে। তাই জরুরি ভিত্তিতে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। নতুন সেমিস্টারের যেহেতু বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি, তাহলে এই সেমিস্টারের কোনো ফি দিতে হবে না।
দীর্ঘ ২৮ বছর পর শাকসু নির্বাচন আয়োজন করতে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ইতিমধ্যে নির্বাচন পরিচালনায় গঠনতন্ত্রসহ ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেছে নির্বাচন কমিশন।