বড় চেয়ার-ছোট চেয়ারের রাজনীতি আমরা চাই না: হাসনাত আবদুল্লাহ

বড় চেয়ার-ছোট চেয়ারের রাজনীতি আমরা চাই না: হাসনাত আবদুল্লাহ
কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) আসনে ১০–দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘রাজনীতিতে কৃত্রিম বলয় তৈরি করলে নেতা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বড় চেয়ার-ছোট চেয়ারের রাজনীতি আমরা চাই না। নেতাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাখলেই রাজনীতি জনবান্ধব থাকে।’
আজ শুক্রবার সকালে কুমিল্লার দেবীদ্বার পৌর এলাকার ভিংলাবাড়ী এলাকায় নির্বাচনী উঠান বৈঠকে হাসনাত আবদুল্লাহ এ কথা বলেন। আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভিংলাবাড়ী ছাড়াও নিউমার্কেট, বিহারমন্ডল ও ছোটনা এলাকায় তিনি গণসংযোগ ও উঠান বৈঠক করেছেন।
ভিংলাবাড়ীতে উঠান বৈঠকে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, যেসব রাজনৈতিক দল ঋণখেলাপি, ব্যাংক ডাকাত ও দুর্নীতিবাজদের নির্বাচনের টিকিট দিয়েছে, জনগণ ইতিমধ্যে তাদের চিহ্নিত করেছে। ভোটের মাধ্যমেই জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে। আজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। দুই হাজার টাকার কার্ড পেতেও জনগণকে তিন হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়—এই অবস্থা থেকে দেশকে বের করতে হবে। এ জন্য রাজনীতি যেন কখনোই ‘ইনভেস্টমেন্ট’ বা বিনিয়োগের লাভ ফেরত পাওয়ার মাধ্যম না হয়।
ভোটারদের উদ্দেশে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘দেবীদ্বারের তরুণ ও যুবসমাজ, সাধারণ জনতা, প্রবাসী ভাই এবং মা ও বোনেরা আমার মূল শক্তি। অনেকেই হয়তো অন্য পার্টি করেন, কিন্তু গোপনে ভোট আমাকেই দেবেন বলে আমার বিশ্বাস রয়েছে। জনগণ এবার নিজের ভোট নিজের পছন্দে দেবে। কোনো ধরনের জোরজবরদস্তি বা মাতব্বরি চলবে না। মনে রাখতে হবে, ভোট ভালোবাসার বিষয়, এখানে ভয়ভীতি বা চাপের কোনো জায়গা নেই।’
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘যারা সিএনজি অটোরিকশা চালায়, প্রত্যেকটা খেটে খাওয়া মানুষ জানে, দোকানদারেরা জানে যে হাসনাত আবদুল্লাহ যদি নির্বাচিত হয়, আর যা–ই হোক, ১০ টাকার জন্যও কোনো দিন আসবে না। আমাকে দিয়ে আর যা–ই সম্ভব হোক, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দুর্নীতি কোনো দিনও সম্ভব না। আমি রাজনীতিতে এসেছি সম্মান ও মানুষের সেবা করার আগ্রহ থেকে। গত দেড় বছরে আমি বা আমার লোক কিংবা ১০–দলীয় জোটের কেউ আপনাদের কাছে একটা পয়সার জন্য যায় নাই। কেউ চাঁদাবাজি করতে যায় নাই, বাজার দখল করতে যায় নাই, হাট দখল করতে যায় নাই, কেউ সিএনজি থেকে টাকা নেয় নাই।’
উঠান বৈঠকে হাসনাত আবদুল্লাহ শাপলা কলিতে ভোট চেয়ে মাদক, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজমুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ সময় ১০–দলীয় জোটের স্থানীয় নেতাসহ হাসনাতের কর্মী-সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।