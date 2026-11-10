খাগড়াছড়িতে গভীর রাতে বিএনপির কার্যালয়ে আগুন, আটক ৬

খাগড়াছড়িতে গভীর রাতে বিএনপির কার্যালয়ে আগুন, আটক ৬
খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলায় গভীর রাতে আগুনে পুড়েছে বিএনপির একটি কার্যালয়। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ছয় নেতা-কর্মীকে পুলিশ আটক করেছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের ৬ নম্বর বড়পিলাক ওয়ার্ড বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়টিতে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠতে দেখে এলাকাবাসী এগিয়ে গিয়ে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। পরে মাটিরাঙা ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের পৃথক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে এর আগেই কার্যালয়টি পুড়ে যায়।
এদিকে দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা। পরে তাঁরা এ ঘটনায় বিক্ষোভ মিছিল করেন। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লোকজন কার্যালয়টিতে আগুন দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।
জানতে চাইলে গুইমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহরাওয়ার্দী বলেন, রাতের আঁধারে কারা ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি পুলিশ খতিয়ে দেখছে।