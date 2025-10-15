জয়পুরহাটে দিনদুপুরে চাকরিজীবী দম্পতির বাড়ির তালা ভেঙে টাকা-স্বর্ণালংকার চুরি

জয়পুরহাটে দিনদুপুরে চাকরিজীবী দম্পতির বাড়ির তালা ভেঙে টাকা-স্বর্ণালংকার চুরি
জয়পুরহাটের আক্কেলপুর পৌরশহরে দিনদুপুরে এক চাকরিজীবী দম্পতির বাড়িতে চুরি হয়েছে। চোরেরা ভবনের ছাদ দিয়ে বাসার ভেতরে ঢুকে তিনটি কক্ষের তালা ভেঙে টাকা, স্বর্ণালংকারসহ আট লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিনের বেলায় পৌরশহরের তিন নম্বর ওর্য়াডের হাজিপাড়া মহল্লার চুরির এ ঘটনা ঘটেছে।
এ ঘটনায় গতকাল রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী শিউলী পারভীন। তিনি পাশের বদলগাছী উপজেলার ঝাড়ঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। তাঁর স্বামী রায়হান উদ্দীন বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দুপচাঁচিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের লাইনম্যান।
থানায় দেওয়া লিখিত অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শিউলী পারভীনের স্বামী রায়হান উদ্দীন কর্মস্থলে থাকেন। শিউলি পারভীন বাসায় একা থাকেন। প্রতিদিনের মতো গতকাল সকাল সাড়ে আটটার দিকে বাসায় তালা দিয়ে বিদ্যালয়ে যান তিনি। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে বাসার মূল ফটকের তালা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখেন, তিনটি কক্ষের তালা ভাঙা ও দরজা খোলা আছে। তিনটি ঘরের আসবাবপত্র তছনছ করা। আলমারি ভাঙা। ভেতরে থাকা নগদ ২৪ হাজার টাকা ও পৌনে ৪ ভরি স্বর্ণালংকার নেই।
ভুক্তভোগী শিরিন পারভীন বলেন, ‘সকালে বাসায় তালা দিয়ে বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। বিকেলে বাসায় ফিরে এসে দেখি তিনটি ঘরের তালা ভাঙা। ঘরের সবকিছু এলোমেলো। আলমারির ড্রয়ার ভাঙা আছে। আলমারি ও ড্রয়ারে থাকা ২৪ হাজার টাকা ও পৌনে ৪ ভরি স্বর্ণালংকার নেই। এ ঘটনায় রাতে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।’
হাজিপাড়া মহল্লার বাসিন্দা ব্যবসায়ী শাহিনুর ইসলাম বলেন, সম্প্রতি পৌর এলাকায় চুরির ঘটনা বেড়েছে। চাকরিজীবী দম্পতির বাসায় দিনদুপুরেও চুরির ঘটনা ঘটেছে। দ্রুত তদন্ত ও চোরদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান তিনি।
আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম গতকাল রাত ১০টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি জেলায় মিটিংয়ে ছিলাম। চুরির ঘটনাটি শুনেছি। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’