দেবীগঞ্জে নিখোঁজের পরদিন বাড়ির পাশের নদ থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি
পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলায় নিখোঁজের পরদিন বাড়ির পাশের নদ থেকে সমিজা খাতুন (৩৭) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার শান্তিনগর এলাকাসংলগ্ন পাথরাজ নদ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

সমিজা খাতুন দণ্ডপাল ইউনিয়নের শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা। তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত ছিলেন। প্রায় বছর দশেক আগে বিয়ে হলেও বিয়ের কিছুদিন পর তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। এর পর থেকে তিনি বাবার বাড়িতে থাকতেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দেবীগঞ্জ থানার পুলিশ জানায়, গতকাল রোববার দুপুরে বাড়ির কাছে পাথরাজ নদের পাড়ে ছাগল বাঁধতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি সমিজা। রাতে পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান পাননি। আজ সকালে ওই নদের পানিতে এক নারীর লাশ ভাসতে দেখে পুলিশকে জানান স্থানীয় লোকজন। এ সময় ঘটনাস্থলে গিয়ে সমিজার পরিবারের সদস্যরা লাশটি শনাক্ত করেন। নদের ধারে ছাগল বাঁধতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পানিতে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করছেন স্বজনেরা।

দেবীগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হারুন অর রশিদ বলেন, ওই নারীর লাশ প্রাথমিক সুরতহাল শেষে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর (ইউডি) মামলা হয়েছে।

