শ্রীপুরে ভাঙারি ব্যবসার আড়ালে অস্ত্র ভাড়ার কারবার, যুবক আটক: র্যাব
গাজীপুরের শ্রীপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও একটি গুলিসহ মো. আকাশ মিয়া (২৮) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে র্যাব। র্যাবের দাবি, তিনি ভাঙারি ব্যবসার আড়ালে অস্ত্র ভাড়ার কারবার করতেন।
গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার মাওনা বাজারের পিয়ার আলী কলেজ–সংলগ্ন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। সেনাবাহিনী ও র্যাব-১ গাজীপুরের পোড়াবাড়ী ক্যাম্পের একটি দল অভিযানটি চালায়। অভিযানে আকাশকে অস্ত্রসহ আটক করা হয়। আকাশ শ্রীপুরের কেওয়া পশ্চিমখণ্ড গ্রামের আবদুল করিমের ছেলে।
র্যাব-১-এর গাজীপুরের পোড়াবাড়ী ক্যাম্পের কমান্ডার মো. নাফিজ বিন জামাল সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা অভিযান চালায়। অভিযানে আকাশের ভাঙারি দোকানের এক কোণে থাকা ড্রামের নিচ থেকে লোড করা অবস্থায় বিদেশি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার আকাশ পেশায় ভাঙারি ব্যবসায়ী হলেও এর আড়ালে তিনি অস্ত্র ভাড়ার কারবার করতেন। বিভিন্ন অপরাধ কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি অস্ত্র সরবরাহ করতেন বলে অভিযোগ আছে। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ও হত্যা মামলা আছে।
গাজীপুরের পোড়াবাড়ী ক্যাম্পের কমান্ডার মো. নাফিজ বিন জামাল বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তি অস্ত্র সংগ্রহের উৎস সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়নি। তাঁকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।