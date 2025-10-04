ধলেশ্বরীতে গোসলে নেমে এক শিশুর মৃত্যু, দুই শিশু নিখোঁজ
টাঙ্গাইলের ধলেশ্বরী নদীতে গোসল করতে নেমে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ আরও দুই শিশু। শনিবার দুপুরে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কাতুলী ইউনিয়নের চারাবাড়ি ঘোষপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া শিশু মাহমুদ নগর গ্রামের মনিরুল ইসলামের মেয়ে মনিরা (১১)। নিখোঁজ দুই শিশু হলো একই এলাকার মো. বোরহানের মেয়ে আছিয়া (১২) ও মাফিয়া (৯)। মারা যাওয়া মনিরা সম্পর্কে নিখোঁজ আছিয়া ও মাফিয়ার খালাতো বোন।
টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের জ্যেষ্ঠ স্টেশন কর্মকর্তা এস এম হুমায়ুন কার্ণায়েন জানান, দুপুরের দিকে তিন খালাতো বোন মনিরা, আছিয়া ও মাফিয়ার ধলেশ্বরী নদীতে গোসল করতে নামে। একপর্যায়ে তারা নদীর স্রোতে তলিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করে। খোঁজাখুঁজি করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল সন্ধ্যায় মনিরার লাশ উদ্ধার করে। তবে এখন পর্যন্ত আছিয়া ও মাফিয়ার সন্ধান মেলেনি।
রাত হয়ে যাওয়ায় উদ্ধার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। রোববার সকাল থেকে পুনরায় উদ্ধারকাজ পরিচালনা করা হবে।
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তানভীর আহম্মেদ জানান, তিন খালাতো বোন শুক্রবার ঘোষপাড়া এলাকায় খালার বাড়ি আসে বিয়ের দাওয়াত খেতে। শনিবার দুপুরে খালার বাড়ির অদূরে ধলেশ্বরী নদীতে যায় গোসল করতে। কিন্তু নদীতে স্রোত থাকায় এবং তারা সাঁতার না জানায় পানিতে তলিয়ে যায়। ফায়ার সার্ভিস একজনের লাশ উদ্ধার করেছে এবং বাকি দুজন এখনো নিখোঁজ রয়েছে। কোনো অভিযোগ না থাকলে লাশের ময়নাতদন্ত করা হবে না।