সিলেটে কৃষি ব্যাংকের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনবিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

প্রতিনিধি
সিলেট
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উদ্যোগে সিলেটে বিভাগে ব্যবসায়িক অর্জনবিষয়ক সম্মেলনে। আজ দুপুরে নগরের একটি হোটেলের সম্মেলনকক্ষেছবি: প্রথম আলো

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের উদ্যোগে সিলেটে বিভাগে ব্যবসায়িক অর্জনবিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে নগরের দরগাহ গেট এলাকার একটি হোটেলের সম্মেলনকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সঞ্চিয়া বিন্‌তে আলী।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সিলেট বিভাগের মহাব্যবস্থাপক খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ব্যাংকটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. খালেদুজ্জামান ও পরিকল্পনা পরিচালনা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক আশরাফুজ্জামান খান।

সম্মেলনে সিলেট বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ব্যবসায়িক অর্জন বিষয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া ব্যবসায়িক সাফল্য, অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয় উপস্থাপন করা হয়।

সম্মেলনে এমডি সঞ্চিয়া বিন্‌তে আলী বলেন, কৃষি খাতে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প–উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণসহ আমানত সংগ্রহ, ঋণ আদায় ও বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রদানে কৃষি ব্যাংক ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জন করছে। চলতি বছরে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ও লাভজনক পর্যায়ে উন্নীতকরণে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সম্মেলনে সিলেট বিভাগের সব নির্বাহী ও শাখা ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন।

