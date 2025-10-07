বাঁশখালীতে লবণের মাঠ দখল নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ, ছররা গুলিতে আহত ৪

চট্টগ্রাম
বাঁশখালীতে লবণের মাঠ দখল নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ, ছররা গুলিতে আহত ৪
আধিপত্য বিস্তার, লবণমাঠ ও চিংড়ির ঘের দখল নিয়ে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে স্থানীয় বাসিন্দাদের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ছররা গুলিতে দুই কিশোরসহ চারজন আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত উপজেলার পশ্চিম সরল এলাকায় দফা দফায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
সংঘর্ষে দুই কিশোর ছাড়া আহত অপর দুজন হলেন আবু তাহের (৫৫) ও মো. রুবেল (২১)। আহত ব্যক্তিরা কে, কোন পক্ষের তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। রাতে আহত চারজনকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় চারজনকেই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা ও পুলিশ জানায়, সংঘর্ষে জড়ানো দুই পক্ষের একটি নেতৃত্বে রয়েছেন আবুল মনসুর ও অন্যটির কবির আহমদ। এ দুই পক্ষ ‘মনসুর গ্রুপ’ ও ‘কবির গ্রুপ’ নামে এলাকায় পরিচিত। আধিপত্য বিস্তার ও দখল নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে আগেও বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সন্ধ্যায়ও এ দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
জানতে চাইলে বাঁশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসক সৌরভ দেব বলেন, রাত সাড়ে নয়টার দিকে আহত চারজনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়। পরে তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম সকালে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আধিপত্য বিস্তারের পাশাপাশি সরকারি খাসজমিতে চিংড়ির ঘের করা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রায়ই মারামারির ঘটনা ঘটে। সোমবার রাতেও এ নিয়ে দুই পক্ষের লোকজন মারামারিতে জড়ালে কয়েকজন আহত হন। পরে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। এখনো এ ঘটনায় কোনো পক্ষ অভিযোগ করেনি।’
বাঁশখালীতে লবণমাঠ ও চিংড়ির ঘের দখল নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর আগে চলতি বছর ২২ এপ্রিল দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। আবার ২৭ জুলাই এ দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। এতে তিনজন আহত হন।