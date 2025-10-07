জেলা

অ্যাম্বুলেন্সে মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে ডাকাতি করেন তাঁরা

ফেনী
ফেনীর ছাগলনাইয়ায় অ্যাম্বুলেন্স থেকে ছুরি ও ডাকাতির সরঞ্জামসহ তিন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়ছবি : সংগৃহীত

অ্যাম্বুলেন্সে মহাসড়কে অবস্থান নিতেন। ছুরি, রশিসহ ডাকাতির সব সরঞ্জাম রাখতেন। সুযোগ পেলেই মহাসড়কে ডাকাতি করতেন তাঁরা। অবশেষে পুলিশের অভিযানে ধরাও পড়েছেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে ফেনীর ছাগলনাইয়ার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মুহুরীগঞ্জ এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় ডাকাতির সরঞ্জাম, অ্যাম্বুলেন্সসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একই ঘটনায় জড়িত অন্য তিনজন পুলিশের ধাওয়ার পর পালিয়ে যান।

গ্রেপ্তার তিনজন হলেন জেলার সোনাগাজী উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামের খুরশিদ আলমের ছেলে মো. রাসেল (২৩), একই উপজেলার নূর আলমের ছেলে মো. রিফাত (২২) ও আবদুল হালিমের ছেলে মো. শাহাদাত (২৫)।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা পেশাদার ডাকাত দলের সদস্য। তাঁরা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে সুযোগ পেলেই ডাকাতি করতেন। আজ ভোরে এ সময় মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বুলেন্সের লোকজনকে সন্দেহজনক মনে হলে পুলিশ কাছে যায়। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তিনজন পালিয়ে যান। পরে অন্য তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জানতে চাইলে ছাগলনাইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল বাশার বলেন, গ্রেপ্তার আসামিদের আগামীকাল সকালে আদালতে পাঠানো হবে। পলাতক অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

