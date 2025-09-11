জেলা

বরিশালে ছাত্রদল ও শিবির নেতা–কর্মীদের মারামারি, ছয়জনকে হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক
বরিশাল
ছাত্রদল–শিবিরের মারামারিতে আহতদের মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়
ছবি: সংগৃহীত

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বরিশালের মুলাদী সরকারি কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতা–কর্মীদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন বলে দুই পক্ষের নেতারা দাবি করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে কলেজ ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটে।

আহতদের মধ্যে ছয়জনকে বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিরা মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। তবে তাৎক্ষণিক তাঁদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

তবে এটি বড় কোনো ঘটনা নয় বলে দাবি করেছেন মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সফিকুল ইসলাম। পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে উল্লেখ করে ওসি বলেন, বুধবার কলেজের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা কলেজে গিয়ে অনুষ্ঠানে তাঁদের কেন আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, তা কলেজ প্রশাসনের কাছে জানতে চান। এ নিয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের দুজনের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে শিক্ষকেরা দুই পক্ষকে নিবৃত্ত করেন।

ঘটনার বিষয়ে বরিশাল জেলা শিবিরের সভাপতি সাইয়েদ আহমেদ বলেন, ২৩ সেপ্টেম্বর স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি ক্যারিয়ার গাইড লাইন অনুষ্ঠান আছে। সেই অনুষ্ঠান সফল করতে বৃহস্পতিবার জেলা ও উপজেলার শিবিরের দায়িত্বশীলেরা মুলাদী কলেজে যান। তখন ছাত্রদলের উপজেলা ও কলেজ শাখার নেতারা অতর্কিত হামলা চালিয়ে ১৫ থেকে ২০ জনের মতো শিবিরের নেতাদের আহত করেছেন। এর মধ্যে ৬ জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বরিশাল শের–ই–বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে মুলাদী উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মহিউদ্দিন ঢালী বলেন, ডাকসু নির্বাচনের পর থেকে পুরো কলেজ নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করে শিবির। একপর্যায়ে শিবির তারেক রহমানকে নিয়ে কটূক্তি করলে সেটার প্রতিবাদ করে ছাত্রদলের কলেজ শাখার সভাপতি। পরে তাঁকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে শিবির ছাত্রদলের নেতা–কর্মীদের ওপর হামলা করে। এ ঘটনায় ছাত্রদলের ৭–৮ জন নেতা-কর্মী হাসপাতালে ভর্তি আছেন।
ছাত্রদলের আহ্বায়ক মহিউদ্দিন ঢালী অভিযোগ করেন, এখানে শিবিরের বর্তমান যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা আগে ছাত্রলীগ করতেন। তিনি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও বিচার দাবি করেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন