জেলা

ময়মনসিংহে বাসে আগুন : অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা দায়ের, আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভালুকজান এলাকায় সোমবার রাতে বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার সকালে তোলাছবি : প্রথম আলো

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা বাসে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে বাসের চালক নিহতের ঘটনায় মামলা হয়েছে। সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গতকাল মঙ্গলবার রাত সোয়া আটটার দিকে মামলাটি থানায় নথিভুক্ত হয়।

মামলার বাদী নিহত বাসচালকের বোন ময়না আক্তার। এতে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে; তবে কোনো সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। পরে গতকাল রাত তিনটার দিকে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার আনোয়ার হোসেন (৪০) ফুলবাড়িয়া পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি। তিনি পৌরসভার চাঁদপুর এলাকার বাসিন্দা।

ফুলবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রোকনুজ্জামান বলেন, বাসে দাহ্য পদার্থ দ্বারা আক্রমণ করে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। সন্ত্রাসবিরোধী আইনে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলায় আসামির সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি।

ওসি মো. রোকনুজ্জামান আরও বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করেছি। পাশের এলাকার বাসিন্দা আনোয়ার হোসেনকে শনাক্ত করেছি। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে, তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িত। নিজ বাড়ির পাশে অন্য একটি বাড়িতে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখান থেকে আনোয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে পাঁচ দিনের রিমান্ড চেয়ে আজ আদালতে তোলা হবে।’

গত সোমবার দিবাগত রাত সোয়া তিনটার দিকে ফুলবাড়িয়া-কেশরগঞ্জ সড়কের ভালুকজান এলাকায় মেসার্স ইসলাম ফিলিং স্টেশনে সামনের সড়কে একটি বাসে দুর্বৃত্তরা আগুন দেয়। এতে বাসচালক জুলহাস মিয়া (৩০) নিহত হন। তিনি উপজেলার ভালুকজান গ্রামের আবদুল বারেক ও সাজেদা আক্তার দম্পতির ছেলে। ওই ঘটনায় দগ্ধ হয়েছেন বাসের ভেতরে থাকা দুজন। 

