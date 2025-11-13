মানিকগঞ্জে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাতে ককটেল বিস্ফোরণ, পাহারায় পরিবহনশ্রমিকেরা

মানিকগঞ্জে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় রাতে ককটেল বিস্ফোরণ, পাহারায় পরিবহনশ্রমিকেরা
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ঘোষিত ‘লকডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে মানিকগঞ্জের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গতকাল বুধবার রাতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এরপর বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও শ্রমিক দলের নেতা-কর্মীরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থান নেন।
এ ছাড়া বাস টার্মিনালে রাতে পাহারা দিয়েছেন শ্রমিক দল ও পরিবহন ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা।
সদর থানা-পুলিশ ও সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গতকাল রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ফলপট্টির সামনে দ্রুতগতিতে আসা একটি পিকআপ ভ্যান থেকে দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এরপর গাড়িটি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ধরে আরিচার দিকে চলে যায়। এ ঘটনার পর সেখানে পুলিশ আসে। পরে বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও শ্রমিকদলের নেতা-কর্মীরা জড়ো হন এবং অবস্থান নেন।
গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে দেখা যায়, মানিকগঞ্জের বাস টার্মিনালে ৩০-৩৫ বাস রাখা আছে। সেখানে পাহারা দিচ্ছেন কয়েকজন শ্রমিক। আগুন জ্বালিয়ে বসে গল্পগুজব করছেন তাঁরা।
এ সময় পরিবহনশ্রমিক নেতা হাফিজ মিয়া বলেন, আওয়ামী লীগের ঘোষিত ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচিতে আগে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। টার্মিনালে রাখা বাসগুলোর নিরাপত্তায় পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এর আগে মোটরসাইকেল নিয়েও বিএনপির একদল নেতা-কর্মী মহড়া দেন। তাঁরা ‘আওয়ামী লীগের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।
মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ নিয়মিত টহল দিচ্ছে।