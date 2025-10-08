জেলা

‘দাবি মোদের একটাই, নোয়াখালী বিভাগ চাই’

নিজস্ব প্রতিবেদক
নোয়াখালী
নোয়াখালীকে স্বতন্ত্র বিভাগ ঘোষণার দাবিতে মানববন্ধন করেন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। আজ বেলা ১১টায় জেলার বেগমগঞ্জের চৌমুহনী চৌরাস্তায়ছবি: প্রথম আলো।

নোয়াখালী বিভাগের দাবিতে সরব হচ্ছেন জেলার বাসিন্দারা। কিছুদিন ধরে নানা উপজেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জেলার বেগমগঞ্জের চৌরাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ১০ মিনিটের জন্য চৌরাস্তার বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্মৃতি স্কয়ারে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করা হয়। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত বেগমগঞ্জ উপজেলার সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে এসব কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কর্মসূচি পালন উপলক্ষে আজ সকালে বেগমগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নানা শ্রেণি–পেশার মানুষ চৌমুহনী চৌরাস্তা এলাকায় জড়ো হন। এ সময় তাঁরা স্লোগান দেন, ‘দাবি মোদের একটাই, নোয়াখালী বিভাগ চাই’। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ১০টা থেকে চৌরাস্তার চারদিকের সড়কে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করার কথা ছিল। তবে জনদুর্ভোগের কথা চিন্তা করে ব্লকেড কর্মসূচির পরিবর্তে মানববন্ধন ও সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু কর্মসূচির শেষ দিকে উপস্থিত ছাত্র–জনতা চৌরাস্তার বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন স্মৃতি স্কয়ার ঘিরে ১০ মিনিটের জন্য ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেন। এতে চারদিকের সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

নোয়াখালীকে বিভাগ ঘোষণার দাবিতে বিক্ষোভ করেন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষজন। আজ বেলা ১১টায় বেগমগঞ্জের চৌমুহনী চৌরাস্তায়
ছবি: প্রথম আলো।

অংশগ্রহণকারীরা নোয়াখালীকে ‘স্বতন্ত্র’ প্রশাসনিক বিভাগ ঘোষণার দাবিসংবলিত অসংখ্য ব্যানার–ফেস্টুন বহন করেন। সমাবেশে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কামাক্ষ্যা চন্দ্র দাশ, চৌমুহনী পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক জহির উদ্দিন ওরফে হারুন, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়াছিন আরাফাত, নোয়াখালী বিভাগ বাস্তবায়ন পরিষদের সমন্বয়ক সাইফুর রহমান ও নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধি মেহেদী হাসান বক্তব্য দেন।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, নোয়াখালী বিভাগের দাবি কোনো ব্যক্তিবিশেষের দাবি নয়। এটি এখন এই অঞ্চলের গণদাবিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একটি কুচক্রী মহল দেশের প্রাচীনতম জেলা নোয়াখালীকে কুমিল্লার সঙ্গে যুক্ত করে কুমিল্লা বিভাগ করার ষড়যন্ত্র করছে। নোয়াখালীর মানুষ এই ষড়যন্ত্র কখনো মেনে নেবে না। নতুন বিভাগ করতে হলে নোয়াখালীকেই বিভাগ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি দেওয়া হবে।

