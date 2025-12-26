তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনের আনন্দমিছিল শেষে বিএনপি নেতার মৃত্যু
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত আনন্দমিছিল শেষে দলটির এক নেতার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়নের টেকেরহাট বাজারে জিয়া স্মৃতি সংসদ কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত বিএনপি নেতার নাম আবুল বশর (৫৫)। তিনি উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের চুনিমিঝির টেক গ্রামের মৃত আহাম্মদ হকের ছেলে। এ ছাড়া তিনি ইছাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য ছিলেন।
দলীয় সূত্র জানায়, গতকাল সন্ধ্যায় ওই বাজারে তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে একটি আনন্দমিছিল হয়। মিছিল শেষে কার্যালয়ে পৌঁছানোর পর আবুল বশর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
জানতে চাইলে ইছাখালী ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, ‘তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। পরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলেও আর বাঁচানো যায়নি।
মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজু সিংহ প্রথম আলোকে বলেন, ‘গতকাল সন্ধ্যায় আবুল বশর নামের একজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তিনি স্ট্রোক করে মৃত্যুবরণ করেছেন।’
এদিকে আজ বেলা ১১টায় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে আবুল বশরের লাশ দাফন করা হয়েছে। তাঁর এমন আকস্মিক মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন ইউনিয়ন ও উপজেলা বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।