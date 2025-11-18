জেলা

মাদারীপুরে মহাসড়কে আবারও গাছ ফেলে অবরোধের চেষ্টা

রাজৈর উপজেলার কামালদী এলাকায় মহাসড়কে গাছ ফেলা হয়। আজ মঙ্গলবারছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরে আবারও গাছ ফেলে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে রাজৈর উপজেলার কামালদী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস গাছ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

এর আগে গত রোববার মহাসড়কের গোপালপুর, মেলকাইসহ প্রায় আটটি স্থানে ১২টি গাছ ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করেছিলেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা।

পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ সকালে আমগ্রাম সেতু ও কামালদী সেতুর মাঝামাঝি স্থানে দুর্বৃত্তরা বড় একটি গাছ কেটে মহাসড়কে ফেলে রাখে। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাত্রী ও চালকেরা ভোগান্তিতে পড়েন। পরে টেকেরহাট ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে খবর দেওয়া হলে রাজৈর থানা, মস্তফাপুর হাইওয়ে থানার পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস মিলে গাছ অপসারণে কাজ শুরু করে। প্রায় ৩০ মিনিট পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

পুলিশ বলছে, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়কে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামুন আল রশিদ বলেন, ভোরের দিকে দুর্বৃত্তরা গাছ ফেলে পালিয়ে যায়। পরে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে গাছটি সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে হাইওয়ে পুলিশ সার্বক্ষণিক তৎপর রয়েছে।

টেকেরহাট পোর্ট স্থল কাম নদী ফায়ার স্টেশনের কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেন বলেন, ‘মহাসড়কে গাছ কাটার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করি। এ সময় কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ ছিল। গাছটি অনেক বড় ও মোটা ছিল। অপসারণে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন সহযোগিতা করেছেন।’

