জেলা

শেরপুর–১ আসনে বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীকে বহিষ্কার

প্রতিনিধি
নালিতাবাড়ী, শেরপুর
শফিকুল ইসলামছবি: সংগৃহীত

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার অভিযোগে শেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল ইসলামকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দলের কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগে শফিকুল ইসলামকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।

বিএনপির স্থানীয় নেতা–কর্মীদের সূত্রে জানা গেছে, দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেরপুর–১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন শফিকুল ইসলাম। এ কারণে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘শেরপুর–১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার জন্য দল থেকে আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিষয়টি আমি অবগত আছি।’

বিষয়টি নিশ্চিত করে শেরপুর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মামুনুর রশিদ বলেন, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগে শফিকুল ইসলামকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

